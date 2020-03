La Grande Recessione prossima ventura. Una realtà sempre più evidente

Soffia un vento sempre più freddo sull’economia mondiale a mano a mano che l’onda dell’epidemia da Coronavirus si allarga da Oriente a Occidente. E ora lo spettro di una grande recessione si fa di giorno in giorno realtà, nelle previsioni degli economisti. Unica incertezza: la dimensione delle conseguenze.

All’inizio di marzo l’OCSE aveva pubblicato degli impatti del Covid-19 sull’economia mondiale, prevedendo due scenari, uno in cui l’epidemia rimaneva confinata alla Cina e il secondo invece, peggiore, con una diffusione a livello pandemico. A distanza di due settimane, questa seconda previsione è l’unica a rimanere valida. Si prevede cioè che il Pil mondiale si riduca dell’1,5% rispetto alle previsioni di fine 2019, portando la crescita mondiale all’1,3%. Questo ad oggi.

La maggior parte del calo del Pil deriverebbe dagli effetti diretti della riduzione della domanda, dell’accresciuta incertezza e della riduzione dei prezzi azionari e delle commodity. Il commercio si contrarrà di circa il 3¾ per cento nel 2020, colpendo le esportazioni in tutte le economie. Il tutto senza considerare gli effetti deflazionistici a catena determinati dal crollo della domanda globale.

Analisi che sembrano in effetti suscettibili di essere riviste al ribasso. I primi segnali dell’impatto del COVID-19 sull’economia cinese, che potrebbe essere preso come benchmark per ciò che potrebbe accadere in altre economie, sono peggiori di quanto inizialmente previsto. Le indagini sul settore manifatturiero e dei servizi in Cina sono scese ai minimi storici a febbraio, e le . Gli analisti hanno rivisto nettamente al ribasso le stime della crescita cinese, con molti che ora prevedono un calo del Pil nel primo trimestre e una crescita intorno , contro il 6% Delle previsioni di inizio d’anno.

