Italia, Lamorgese: sono giorni cruciali, ognuno di noi deve impegnarsi

«Restate in casa, uscite soltanto se c’è una stretta necessità di farlo». La vera sfida per combattere la diffusione del coronavirus è «la responsabilizzazione dei singoli che devono rispettare tutte le prescrizioni del governo». Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in un . La titolare del Viminale ringrazia le forze di polizia e i militari per la complessa attività che stanno svolgendo sull’intero territorio nazionale. Il loro compito è «di informare e di aiutare i cittadini nei momenti di smarrimento e difficoltà. Ma anche di eseguire controlli rigorosi».

Più di un milione di persone controllate e quasi 50mila denunce tra l’11 e il 17 marzo, ma ora, sottolinea il ministro Lamorgese «la migliore garanzia di un risultato positivo è che ognuno di noi diventi controllore di se stesso. Anche al fine di evitare eventuali, ulteriori restrizioni».

Anche il ministro dell’Interno fa quindi appello al senso di responsabilità dei cittadini: «Restate in casa, uscite soltanto se c’è una stretta necessità di farlo. Questo significa che ognuno di noi deve saper utilizzare consapevolmente quegli spazi di movimento che ora sono consentiti, evitando però stili di vita superficiali e disinvolti che mettono a rischio anche la salute dei propri cari e quella dell’intera cittadinanza».

L’appello si conclude con un richiamo forte: «dalle nostre scelte individuali dipende il bene di tutti: soltanto con i comportamenti corretti dei singoli si vince la battaglia contro il coronavirus».

Nel video qui sotto: l’applauso corale dell’Italia il 16 marzo per medici, infermieri e personale sanitario.

👉 Contro il #Covid_19, ognuno deve fare la sua parte⚕ Medici, infermieri e personale sanitario sono l'Italia che non sta a casa: in prima linea per proteggerci, eroi nel quotidiano👏A loro va il nostro lungo applauso🏠#Restiamoacasa, saremo così i loro migliori alleati! Uverejnil používateľ Sobota 14. marca 2020

