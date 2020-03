Isolati i primi ceppi del coronavirus in Slovacchia, saranno inviati all’archivio europeo

Gli scienziati del dell’Accademia delle scienze slovacca (SAS) sono riusciti a nelle colture cellulari. Dopo una corretta caratterizzazione genetica, i ceppi slovacchi di SARS-CoV-2 saranno inviati all’archivio europeo dei virus, rendendoli disponibili alla comunità scientifica internazionale per ulteriori ricerche.

Secondo Boris Klempa, capo del dipartimento di Virologia presso il Centro di ricerca biomedica, è stato possibile principalmente per l’esemplare cooperazione esemplare dei cittadini slovacchi con le istituzioni accademiche. I risultati di tale cooperazione contribuiranno a una più ampia ricerca internazionale. I virologi hanno lavorato a stretto contatto con l’Autorità slovacca per la salute pubblica (UVZ). Il Centro di riferimento nazionale per l’influenza, controllato da UVZ, ha fornito campioni clinici dei primi pazienti slovacchi. Attualmente i ricercatori stanno lavorando per identificare il genoma completo del virus.

nell'identificazione del virione.

Il primo caso in Slovacchia di COVID-19, la malattia causata dal virus SARS-CoV-2, è stato registrato il 6 marzo. Il paziente è ritornato a casa questa settimana dopo avere passato diversi giorni in ospedale in uno stato critico. Oggi sono 123 i casi di positività al virus, e oltre 2.400 i test effettuati.

