Pellegrini: domani le nostre dimissioni. Incrocio le dita per chi ci rimpiazza

Ultima seduta oggi del governo uscente di Peter Pellegrini. L’ordine del giorno del consiglio dei ministri è stato dominato da questioni come la preparazione del passaggio di consegne al nuovo governo che avverrà a breve e le dimissioni dei singoli segretari di Stato prima che l’intero governo rimetta il suo mandato nelle mani della presidente Čaputová venerdì. Ovviamente una buona parte della riunione si è occupata degli aggiornamenti sulla questione più scottante del momento, l’epidemia di coronavirus che tocca oggi il numero di 123 contagiati, che ha occupato gran parte della conferenza stampa finale.

Il gabinetto di Peter Pellegrini è previsto dimettersi venerdì, quando avverrà anche la seduta di apertura del nuovo Parlamento. Il nuovo governo di Igor Matovič (OĽaNO) sarà nominato sabato 21 marzo dalla presidente. «Il nuovo esecutivo di Igor Matovič riceverà uno Stato pienamente funzionante dal governo uscente, ma in un momento difficile a causa della situazione creatasi per il nuovo coronavirus», ha dichiarato Pellegrini dopo la seduta. Nei ministeri e nelle istituzioni della Pubblica amministrazione ci sono «molte persone capaci e spetta al nuovo governo comprenderlo». Pellegrini ha ringraziato e lodato il suo governo, che ha dimostrato di sapere «operare al massimo delle sue forze e professionalità», e in cui «nessuno dei suoi componenti ha dovuto dimettersi per incapacità personali o scandali».

Ricordando i due anni di governo da quando ha raccolto il testimone dopo l’omicidio Kuciak, Pellegrini ha detto «Ho assunto l’incarico di primo ministro in una situazione difficile, ma lo consegno in condizioni molto più complicate» e «Tengo le dita incrociate per il nuovo governo». Per chi prenderà il potere la priorità chiave dovrà essere la lotta contro l’epidemia, la protezione della salute e la sicurezza dei cittadini. «Possa il nuovo governo prosperare e offrire alle persone le migliori soluzioni possibili», ha detto Pellegrini.

Questa sera il primo ministro terrà un discorso conclusivo del suo mandato alle 19:30. Anche la presidente Zuzana Čaputová prevede di intervenire con un discorso alle 19:00.

Sul cancello del palazzo del governo è stato appeso un drappo bianco con l’hastag (ce la faremo).

La seduta inaugurale del Consiglio nazionale (Parlamento) inizierà domani alle 9:00, con i neoeletti deputati che dovranno rispettare rigide misure preventive e di sicurezza. Sarà vietato l’ingresso sia ai media che al pubblico a causa del coronavirus. Prima di entrare nell’edificio del Parlamento i deputati dovranno disinfettare le mani, e indossare guanti protettivi e maschere per il viso. I nuovi membri del Parlamentostringeranno la mano al presidente uscente Andrei Danko con i guanti indosso, e così sarà anche per il giuramento e il deposito delle loro firme.

(Red)