Aggiornamento COVID-19: sono 123 i positivi in Slovacchia alle 15:00 di giovedì 19 marzo

Ad oggi, come ha poco fa (alle 15:20) annunciato il primo ministro Pellegrini in , sono stati effettuati 2.439 tamponi per la diagnosi del coronavirus COVID-19, e sono stati trovati nelle ultime ventiquattr’ore altri 18 casi, portando a 123 il numero totale di contagi, inclusi cinque minori. Sarebbero 35 i pazienti in ospedale, in gran parte con sintomi non particolarmente pesanti. Due pazienti sono in terapia intensiva ma nessuno necessita di ventilazione artificiale. Una donna di 84 anni, di cui è stato comunicato ieri il decesso, è stata trovata positiva al virus, ma aveva diverse altre patologie gravi. Dopo l’esame autoptico i medici hanno concluso che la causa della morte è stata un attacco cardiaco.

Nel frattempo, il primo caso di COVID-19 confermato in Slovacchia, l’uomo 52enne di un villaggio vicino a Malacky, nella Slovacchia occidentale, è uscito dall’ospedale questo lunedì ed è in isolamento domestico. Con lui è anche la famiglia, la moglie e il figlio asintomatico che avrebbe presumibilmente portato in Slovacchia il morbo dall’Italia. Mentre la donna era stata ricoverata ma aveva sintomi lievi, il 52enne è stato per diversi giorni in terapia intensiva in condizioni serie. Oggi, sebbene la sua avventura non sia ancora finita, i medici ritengono che dovrebbe esserne uscito, anche se l’intera famiglia rimane in quarantena domiciliare.

Diverse volte nel corso della conferenza stampa diversi rappresentanti del governo – il ministro degli Interni, il ministro degli Esteri e il premier Pellegrini – hanno invitato tutti coloro che rientrano ora in Slovacchia ad essere pazienti e voler sottostare alle regole, vale a dire ad accettare la quarantena obbligatoria presso una struttura statale. Non c’è possibilità di scampare a questa procedura. Solo dopo un esame negativo al tampone potranno essere lasciati raggiungere le proprie case e famiglie, dove comunque dovranno continuare a rispettare i 14 giorni di isolamento domestico. Pellegrini ha ricordato che stanno tornando centinaia di persone da paesi molto colpiti dall’epidemia, come Italia e Spagna, ed è pertanto estremamente importante che queste persone rimangano sotto il controllo delle autorità sanitarie e statali per evitare che l’intera popolazione venga infettata in breve tempo. Egli, chiedendo che la situazione non venga usata come oggetto di contesa politica, si aspetta che anche il futuro governo, che prenderà il timone del paese questo sabato, seguirà queste stesse regole per il bene dell’intera nazione.

Rispondento a una domanda, Pellegrini ha detto che non verrà fatta una operazione di test di massa per il coronavirus, ma i tamponi saranno effettuati soltanto a coloro che mostrano i sintomi noti del virus – febbre oltre i 38 gradi, tosse e difficoltà di respiro – come da indicazioni emesse dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ancora a febbraio.

Oggi uno dei due Airbus A-319 della flotta governativa, adattato a volo cargo senza i sedili, è rientrato in Slovacchia dalla Cina, trasportando forniture mediche. Sono arrivate milioni di mascherine usa e getta e 100.000 test rapidi per rilevare il contagio da COVID-19. «Ringrazio la parte cinese per la sua grande disponibilità», e per avere aggiunto in dono anche pacchi di test extra in segno di solidarietà con la Slovacchia. «Ciò dimostra la correttezza della nostra decisione di consentire a un aereo cinese di atterrare all’aeroporto di Bratislava qualche tempo fa per raccogliere materiale sanitario quando ne avevano bisogno». Il premier, che si è recato con il ministro degli Interni Saková a ricevere il velivolo, non ha dimenticato di ringraziare l’equipaggio slovacco che ha trascorso 42 ore in volo.

Dove sono i contagi in Slovacchia

Complessivamente i 123 casi di COVID-19 sono geograficamente suddivisi in questo modo ( ):

Bratislava (I.-V.) – 36

Žilina – 9

Malacky – 5

Dunajská Streda – 4

Svidník – 4

Nové Mesto nad Váhom – 3

Nové Zámky – 3

Pezinok – 3

Banská Bystrica – 2

Brezno – 2

Bytča – 2

Košice I – 2

Košice II – 1

Košice III – 1

Nitra – 2

Partizánske – 2

Senec – 2

Trnava – 2

Banská Štiavnica – 1

Gelnica – 1

Ilava – 1

Levoča – 1

Liptovský Mikuláš – 1

Martin – 1

Prešov – 1

Revúca – 1

Rožňava – 1

Ružomberok – 1

Sabinov – 1

Sobrance – 1

Spišská Nová Ves – 1

Topoľčany – 1

Trenčín – 1

Tvrdošín – 1

Zlaté Moravce – 1

Zvolen – 1

Nezistený okres – 2

Oggi il ministero della Salute esorta gli slovacchi a «non abusare della linea di emergenza 155», perché «usando in modo improprio questo servizio si può mettere in pericolo la vita di chi è nel bisogno». La linea telefonica di emergenza 155, sottolinea il ministero, «non è una linea informativa». Si deve chiamare il 155 solo se la salute e la vita di qualcuno sono a rischio. «In caso di domande o suggerimenti importanti sul coronavirus, NON contattare il 155 ma le linee telefoniche attive 24 ore su 24 messe a disposizione dall’Autorità di salute pubblica» a livello centrale e regionale.

Ecco i numeri cui rivolgersi per informazioni sul COVID-19, a cui si affianca il servizio informativo via email novykoronavirus@uvzsr.sk.

Ufficio di salute pubblica della Repubblica Slovacca (ÚVZ) – 0917 222 682

Sede regionale ÚVZ a Banská Bystrica – 0918 659 580

Sede regionale ÚVZ a Bratislava – 0917 426 075

Sede regionale ÚVZ a Nitra – 0948 495 915

Sede regionale ÚVZ a Trnava – 0905 903 053

Sede regionale ÚVZ a Trenčín – 0911 763 203

Sede regionale ÚVZ a Košice – 0918 389 841

Sede regionale ÚVZ a Prešov – 0911 908 823

Sede regionale ÚVZ a Žilina – 0905 342 812

Sede regionale ÚVZ a Bardejov – 0917 121 946

Sede regionale ÚVZ a Poprad – 0911 635 260, 0903 905 080

Sede regionale ÚVZ a Michalovce – 0948 518 954

(La Redazione)

