Anche Kia si arrende. Fermo l’intero comparto dell’auto in Slovacchia

Com’era da aspettarsi, anche l’ultima casa automobilistica in Slovacchia chiuderà i battenti causa coronavirus. La fabbrica Kia Motors Slovakia, dove si fabbricano auto e motori, ha comunicato con una nota laconiana che sospenderà la produzione da lunedì 23 marzo per due settimane nello stabilimento di Teplická nad Váhom (regione di Žilina). «Essendo pienamente consapevole della sua responsabilità per la salute dei suoi dipendenti e dei loro famigliari, e allo scopo di prevenire la diffusione dell’infezione da coronavirus, Kia Motors Slovakia sospenderà temporaneamente la produzione per due settimane», si Facebook dell’azienda. Lo stesso sta facendo lo stabilimento della casa madre coreana Hyundai in Repubblica Ceca.

Quello slovacco è l’unico impianto in Europa di Kia. Entrato in produzione nel 2006, impiega oltre 3.800 persone e finora ha prodotto più di 3,4 milioni di automobili e 5 milioni di motori.

S plným vedomím a zodpovednosťou za zdravie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a za účelom zabránenia šírenia koronavírusu dočasne preruší Kia Motors Slovakia výrobu na dva týždne od 23. marca 2020. Uverejnil používateľ

Hanno già sospeso questa settimana le proprie attività in Slovacchia anche Volkswagen e PSA, mentre Jaguar Land Rover ha annunciato lo stop dal 20 marzo.

Il settore automobilistico in Slovacchia ha prodotto l’anno scorso più di 1 milione e 100 mila autovetture nei quattro stabilimenti nel paese – Volkswagen, Kia Motors, PSA Groupe e Jaguar Land Rover, e il paese ha il record mondiale di auto prodotte per 1.000 abitanti: 202 veicoli. Complessivamente il comparto impiega direttamente 177.000 persone, e arriva a 275.000 posti di lavoro. Includendo anche la catena di rifornimento. La quota di PIL prodotto dal comparto dell’auto ha raggiunto il 49,5% del PIL industriale totale e il 46,6% delle esportazioni.

(Red)

Foto Kia.sk