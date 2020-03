Stato di emergenza generale nella sanità. Pellegrini: crisi sarà più lunga di 14 giorni

Dopo il consiglio dei ministri straordinario di oggi il premier Pellegrini, insieme ai ministri delle Finanze, degli Esteri e degli Interni, oltre a rappresentanti delle Forze armate e dell’Autorità di salute pubblica, ha tenuto una lunga conferenza stampa per aggiornare delle ultime decisioni relativamente alla situazione di emergenza dovuta all’epidemia di coronavirus e di diverse problematiche che riguardano la vita dei cittadini.

Le misure restrittive adottate nei giorni scorsi, insieme alla dichiarazione dello stato di crisi nazionale, potrebbero rimanere in vigore più a lungo delle due settimane già decise, ha detto Pellegrini, che ha annunciato la messa in stato di emergenza anche dell’intero settore sanitario. Quasi certamente, secondo il premier, le scuole rimarranno chiuse «per molto tempo, e forse verranno chiusi ancora più negozi». Quando ho saputo dal ministro degli Esteri quante persone vogliono tornare dall’estero, «penso che queste misure difficili dovranno durare più a lungo dei 14 giorni proposti originariamente» per impedire alle persone di diffondere il virus più rapidamente, ha ammesso. Le persone rispettano la quarantena. Secondo i dati degli operatori di telecomunicazioni mobili, il movimento delle persone è diminuito del 30%, secondo alcuni operatori fino al 50%. Se la mobilità dovesse aumentare il governo può restringere ancora di più i divieti su tutto il territorio della Slovacchia, una mossa che tuttavia è probabile che sarà decisa dal nuovo esecutivo (che sarà presumibilmente nominato sabato).

Dopo avere dichiarato domenica l’emergenza per un certo numero di ospedali, ora lo stato di crisi si applica all’intero settore sanitario, quindi tutti gli ospedali, compresi quelli privati ​​e autonomi, i servizi di emergenza, i servizi di trasporto sanitario e le ambulanze, tutte le sedi locali delle autorità sanitarie, l’Autorità di salute pubblica nazionale, i servizi funebri. «Perché potrebbe accadere che alcune persone possano rifiutare di fare il loro il lavoro», spiega Pellegrini. Fuori dal regime di emergenza rimangono solo i medici ambulatoriali. Nella pratica significa che gli operatori sanitari dovranno lavorare come e dove sarà loro comandato, potranno essere spostati in altre strutture mediche e non potranno entrare in sciopero. Ad esempio, a Bratislava i medici dell’ospedale Kramáre possono essere trasferiti all’ospedale di Ružinov, che seppure sono parte del grande Ospedale universitario di Bratislava (UNB) hanno tuttavia contratti indipendenti in base alla sede di lavoro. Oltre al personale potrà esssere deciso lo spostamento di materiali e attrezzature mediche. Gli ospedali hanno l’obbligo, in questa situazione, di cancellare tutte le operazioni non urgenti e rimandarle a tempi migliori. Si pensa così che il personale delle sale chirurgiche e dei reparti strategici saranno più liberi per reagire con prontezza a qualunque evenienza e crescita rapida di pazienti con coronavirus. Davanti a ogni grande ospedale verranno allestite tende di pre-triage per evitare che casi pazienti positivi possano infettare il pronto soccorso e i vari reparti, come del resto già successo nei giorni scorsi. I test di laboratorio dei tamponi per la diagnosi del COVID-19 verranno ora effettuati non solo a Bratislava, ma anche a Banská Bystrica, Košice e presso l’Accademia delle scienze di Bratislava. Insieme possono testare 600 campioni al giorno. A breve si faranno gli esami anche a Trenčín. Il gruppo di laboratori Medirex ha dato la propria disponibilità ad effettuare esami per il coronavirus.

Pellegrini ha dichiarato che anche l’esercito è in cosiddetta “modalità arancione”, cioè in piena allerta. Le Forze armate sono allertate e pronte ad entrare in campo per situazioni di emergenza, ha confermato il capo di Stato maggiore generale Daniel Zmeko. Ogni militare professionista sano «è disponibile immediatamente o entro un massimo di sei ore». Si tratta di più di 2.800 persone a disposizione dello staff di crisi, ha dichiarato Zmeko. Si occuperanno di questioni come l’approvvigionamento e compiti relativi ai trasporti, a supporto delle forze di polizia e a rinforzo dell’assistenza sanitaria. La zona militare di Lešť, nel centro della Slovacchia, sta preparando le strutture per ospitare anche fino a 2.500 persone.

Pellegrini ha detto che incrocierà le dita per il nuovo governo. Parlando dell’esecutivo del prossimo primo ministro Igor Matovič, che stamane ha annunciato la sua squadra di governo, ha detto che se toccasse a lui prendere in mano il paese in questa situazione, probabilmente ci «penserebbe due volte se assumere la carica di primo ministro». La situazione è e resterà grave, e il nuovo governo dovrà concentrare i propri sforzi a proteggere le persone dal virus e adottare misure per impedire il collasso dell’economia. Entro venerdì, quando sono previste la seduta inaugurale del nuovo Parlamento e le dimissioni del vecchio governo, «saremo in grado di affermare che le tre più grandi fabbriche automobilistiche in Slovacchia sono chiuse», ha detto il premier uscente. Ora, la domanda è quando lo farà anche lo stabilimento di Žilina, ha affermato, notando che si tratta dei pilastri principali dell’industria slovacca, cui seguiranno senz’altro anche i vettori e i subappaltatori.

Ieri il premier si era recato a visitare due aziende che nei giorni scorsi si sono riconvertite per produrre mascherine di protezione, oggi divenute oggetti di caccia spietata in Slovacchia come in tutto il mondo. Ha detto che lo Stato ha iniziato a distribuire martedì il primo lotto di forniture protettive e mediche attraverso le unità terziarie per i medici ambulatoriali, quasi 70.000 pezzi tra maschere protettive, guanti e copriscarpe. In questi giorni sono attese consegne di altri materiali destinati ai medici come i filtri per le maschere.

La ditta Zornica di Bánovce nad Bebravou ha iniziato martedì con la distribuzione di quasi 20.000 maschere al magazzino dell’ente slovacco delle Riserve materiali di Stato a Slovenská Ľupča, che sarà successivamente distribuito secondo le priorità. Con l’azienda c’è un contratto per 650.000 maschere, e da oggi si aggiunge un’altra fabbrica con 500 operai pronti a cucire mascherine che può arrivare a 40.000 maschere al giorno, antibatteriche e utilizzabili più volte. Tra qualche giorno, a regime, si dovrebbe giungere a 80.000 pezzi quotidiani. Dopo aver in primo luogo rifornito lo Stato per il personale sanitario e altre necessità, in seguito le mascherine verranno prodotte anche per clienti privati. Nel frattempo decine di migliaia di dispositivi di protezione individuale sono in corso di consegna dall’estero. Si parla tra l’altro di centinaia di migliaia di maschere FFP2 e FFP3 dalla Turchia.

