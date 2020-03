Bufale sul coronavirus in Slovacchia. C’è un primo arresto

La polizia la prima persona che nei giorni scorsi ha diffuso falsi avvisi sul coronavirus COVID-19 che sono stati grandemente condivisi sui social media. Tre diverse registrazioni audio passate di telefono in telefono attraverso Whatsapp, ma anche condivise su internet e Messenger, erano pura disinformazione sul coronavirus e hanno propagato psicosi tra la gente. Da diversi giorni la polizia di Stato mette in guardia il pubblico su queste false notizie attraverso la sua pagina Facebook e ha chiesto aiuto alla popolazione per identificare le voci e gli autori.

Ieri il primo arresto di chi ha prodotto uno dei tre messaggi audio, una donna del distretto di Dunajská Streda, ma si stanno ancora cercando i responsabili delle altre due. È un fatto che «in Slovacchia è stato introdotto lo stato di emergenza. Chiunque diffonde falsi allarmi, disinformazione o truffe deve sapere che la polizia controllerà le sue attività», ha affermato la polizia.

È necessario rendersi conto che in Slovacchia c’è uno stato di emergenza e stiamo vivendo una crisi come se fosse qui da più di mezzo secolo fa. Chiunque diffonda messaggi di allarme, disinformazione e bufale dovrà tenere presente che le loro azioni saranno monitorate dalla polizia.