Aggiornamento COVID-19: 105 casi confermati alle 10:00 di mercoledì 18 marzo

Fino a questa mattina i casi confermati di COVID-19 in Slovacchia sono 105. Il dato rilasciato stamane dal Centro di riferimento nazionale per l’influenza, è stato pubblicato dopo le 10:00 sul dell’Autorità nazionale di salute pubblica (ÚVZ), e annunciato dal premier Pellegrini prima della riunione dell’odierno consiglio dei ministri. Sono 8 i nuovi campioni positivi rispetto all’ultimo annuncio delle 19:00 di ieri, dopo la chiusura del nostro giornale, che portava a 97 i casi totali di infezione. Fino a stamane sono stati fatti in Slovacchia 1.991 test al COVID.

(Red)