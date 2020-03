Fra coronavirus e propaganda, l’Europa alla prova del 2020

OMBRE CINESI: RISCRIVERE LA STORIA?

Di fronte allo scarso coordinamento degli Stati europei, la Cina ha invece intrapreso una profonda azione di propaganda e disinformazione relativamente al COVID-19: da un lato ha iniziato ad accusare gli Stati Uniti di aver infettato il Paese, facendo circolare bizzarre . Dall’altro la sua narrativa il “modello Wuhan”, sorvolando sui brutali impiegati per contenere l’epidemia. In tal modo, Pechino prova a proporsi come Paese solidale e collaborativo, oscurando le efficaci risposte di Stati democratici come la .

Tuttavia due nozioni meritano di essere tenute in considerazione: in politica internazionale raramente esistono spazi vuoti, e la cinese – al contrario di quella europea – si basa sulla concezione che ogni dimensione è un campo di battaglia. Pertanto il rischio è che Pechino provi a impiegare la sua narrativa per espandere ulteriormente la sugli Stati aiutati: per esempio, Huawei si è di aiutare la sanità italiana tramite la messa a disposizione dei propri servizi informatici. Tuttavia, le aziende cinesi non operano come attori economici puri, specie nei settori più critici, bensì sono all’interesse e alla strategia nazionali.

UNIONE EUROPEA: DALLA TEORIA ALL’AZZOPPAMENTO

Come gli individui, anche gli Stati non sono isole, bensì si relazionano gli uni gli altri in maniera non ufficialmente gerarchica, benché alcuni siano più influenti o forti della maggioranza dei Paesi. Da ciò ne consegue che gli Stati tendono a ricercare alleanze più o meno solide in modo da livellare i rapporti di potenza che li vedono sfavorevoli. Queste nozioni base di relazioni internazionali sono state più volte smentite dall’osservazione della politica europea: uniti alla riduzione graduale di influenza economica, demografica e militare a livello globale, alle difficoltà di un traghettamento dall’unilateralismo statunitense a dinamica e interconnessa, e alla problematicità di rischi e opportunità delle nuove tecnologie al dibattito politico-istituzionale dei propri Paesi, gli interessi particolari degli Stati membri hanno spesso prevalso sulla collaborazione interna in materia di sfide comuni.

Pertanto l’Unione stessa continua a presentarsi poco solida ed efficiente, e i suoi maggiori nemici sembrano essere più le tensioni fra gli Stati Membri che le pur sempre vive e pericolose infiltrazioni da parte di Paesi terzi, specie Cina e Russia. Di fronte a questa nuova emergenza continentale di COVID-19, che non rispetta confini o geografie politiche, gli Stati Membri si troveranno quindi di fronte a dilemmi importanti, che metteranno in discussione il futuro stesso dell’Unione.

UN CAMBIO DI PASSO EUROPEO

Tuttavia alcuni segnali di speranza si scorgono all’orizzonte. Dopo l’incauta uscita della Presidente della BCE Lagarde, la Commissione Europea guidata dalla Presidente von der Leyen ha che metterà in atto ogni misura necessaria per sostenere gli Stati Membri e le loro economie, sistemi sanitari e situazioni socio-lavorative nel complesso, anche su di Italia, Spagna e Francia, predisponendo un’allocazione iniziale di €25 miliardi. Inoltre, le Istituzioni europee si preparano a una di interventi di contrasto all’impatto di COVID-19 sul contesto europeo (fra cui una proposta di blocco dei voli “non essenziali” verso l’Europa), e al Consiglio dei Ministri di Economia e Finanza di ieri dovrebbe essere stata presentata una proposta di sostanziale del Patto di Stabilità e Crescita per l’intero 2020, congiuntamente a un allentamento delle regole per gli aiuti di Stato. Al contempo la di una procedura di infrazione accelerata e la richiesta di chiarimenti sulla posizione francese hanno indotto Berlino e Parigi a non porre blocchi all’export di mascherine e dispositivi di protezione individuale verso l’Italia. Rimane il nodo dei confini, con diversi Paesi che hanno bloccato le frontiere con i propri vicini per limitare i contagi. Infine, il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha di aver convocato per oggi un Consiglio europeo straordinario sull’emergenza.

A quanto pare, l’emergenza di COVID-19, nei prossimi giorni, metterà a dura prova gli Stati Membri, rendendo sempre più impellente la scelta fra maturare, entrando da protagonisti nell’agone internazionale che si sta prefigurando, o persistere in un declino che dura ormai da anni.

(Paolo Corbetta, cc by nc nd)