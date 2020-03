Istituto di politica sanitaria: picco virale a fine aprile con le misure in atto

L’Istituto di politica sanitaria (IZP), unità analitica del ministero della Salute, ha preparato tre potenziali scenari per prevedere come il contagio da coronavirus in Slovacchia possa diffondersi. Nel caso peggiore, se non si fosse intervenuti subito, ben il 45% dei cittadini potrebbe finire contagiato da COVID-19. Tuttavia, dopo le restrizioni imposte dal governo nei giorni scorsi, la malattia dovrebbe raggiungere il suo picco in Slovacchia dopo sessanta giorni dalla prima infezione, vale a dire tra fine aprile e inizio maggio. Da quel momento è probabile che gli alti tassi di crescita di nuovi pazienti infetti continuino a verificarsi per altri 15-20 giorni, e poi inizino gradualmente a diminuire.

Con questo modello in testa, gli ospedali avrebbero circa due mesi per prepararsi al massimo afflusso di ricoveri, mettendo in cantiere le decisioni necessarie per acquisti di attrezzature e preparazione del personale.

Lasciando invariate le attuali misure governative, si stima che nei prossimi tre mesi potranno essere ricoverare circa 24.000 persone, di cui circa 3.000 che necessiteranno cure intensive. In questo scenario più ottimista, i positivi in Slovacchia – inclusi gli asintomatici – potrebbero arrivare a oltre mezzo milione circa a metà giugno (il 10% circa del totale), mantenendo tuttavia una curva di trend abbastanza morbida e nel complesso gestibile.

In caso di un allentamento delle misure, in particolare relativamente ai movimenti delle persone, il picco arriverebbe prima, verso la fine di aprile, quando sarebbero infettate da COVID-19 più di 1,3 milioni di persone, una percentuale pari a quasi un terzo della popolazione. Se le misure di restrizione fossero abrogate allora lo scenario è il peggiore possibile: quasi metà degli slovacchi (2,4 milioni) contrarrà il virus, e il peggio è che avverrebbe molto presto, nei primi giorni di aprile.

I modelli studiati non sono perfetti, e l’IZP lavorerà per perfezionarli ulteriormente con nuovi dati, inclusi quelli che aspetta dagli operatori di telefonia mobile sulla mobilità dei cittadini. Secondo lo scenario più positivo, che già ha considerato la chiusura delle scuole e delle fabbriche più grosse come Volkswagen, si presuppone che la popolazione si comporterà in modo razionale e osserverà la quarantena.

(Red)

Foto