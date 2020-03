Ministero: ci sarà cibo sufficiente per tutti, non c’è ragione di panico

Il ministro dell’Agricoltura e Sviluppo rurale Gabriela Matečná (SNS) a non fare accapparramenti di cibo nei negozi, perché ce ne sarà abbastanza per tutti. Secondo Matečná non c’è motivo di farsi prendere dal panico, ed è necessario mantenere la maggima igiene e indossare le mascherine di protezione. «Il ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale comunica a stretto contatto con gli agricoltori, i produttori alimentari e le catene al dettaglio. Sulla base delle informazioni fornite dai loro rappresentanti avremo cibo a sufficienza e non vi è motivo di andare nel panico e accumulare scorte eccessive di cibo e materie prime per produrle». Allo stesso modo non c’è ragione di fare grandi acquisti di pane congelato come avvenuto negli ultimi giorni: «Le capacità produttive sono sufficienti e, vista una significativa riduzione dei consumi nel settore ristorazione e hotel abbiamo capacità sufficienti in Slovacchia», ha sottolineato Matečná ricordando che le scorte dei produttori alimentari sono a suo dire sufficienti, e non ci dovrebbero essere particolari «complicazioni nella produzione o nella logistica». Può capitare che alcuni prodotti manchino sugli scaffali, ma si tratta solo di carenze temporanee e i negozi vengono continuamente riforniti. Gli ispettori delle autorità alimentari stanno lavorando per controllare le operazioni del settore alimentare. In ogni caso, ha detto, la trasmissione del virus attraverso il cibo è alquanto improbabile e finora non è stato segnalato alcun caso del genere.

Sulla questione è intervenuta anche l’associazione della grande distribuzione SAMO, che raccoglie le maggiori catene di supermercati, ribadendo . Ci sono carenze di prodotti che tuttavia durano solo il tempo necessario per il riassortimento. SAMO chiede ai clienti di essere rispettosi verso gli altri, di considere i loro bisogni reali e di fare acquisti con moderazione. Raccomanda inoltre di seguire consigli come evitare lo shopping nelle ore di punta, lasciare i bambini a casa, acquistare solo ciò di cui si ha bisogno, mantenere le distanze dalle altre persone e indossare una maschera o una sciarpa per coprirsi il viso e usare guanti per prendere frutta, verdura e dolci. Se possibile, le persone dovrebbero usare le casse self-service e il pagamento con carte contactless.

(Red)

Foto /PDP CC0