Aggiornamento COVID-19: in Slovacchia 72 casi fino ad oggi alle 17:00

Un aggiormento delle 17:00 ha fino ad oggi di infezioni da COVID-19. Sono 11 in più di ieri. I nuovi casi sono stati registrati in questi distretti: una donna a Trnava e a Rožňava, un minore a Prešov, un uomo e una donna a Košice, un uomo a Trenčín, a Pezinok, a Liptovský Mikuláš e a Sobrance, due uomini a Svidník.

Fino ad oggi i tamponi effettuati sono stati 1.595, di cui 1.523 negativi. Sono 148 i test negativi confermati nella giornata di oggi.

❗️Dnes pribudlo 1️⃣1️⃣ pozitívnych a 148 negatívnych vzoriek.Spolu je tak doteraz 7️⃣2️⃣ pozitívnych a 1523… Uverejnil používateľ

Questo il numero di positivi per ogni distretto ( ):

Bratislava (tutti i 5 distretti) – 27

Martin – 7

Malacky (Kostolište, Vysoká pri Morave) – 4

Nitra – 1

Nové Mesto nad Váhom – 3

Košice (tutti i 4 distrettiI) – 4

Banská Bystrica – 2

Giraltovce – 1

Trnava – 3

Senec – 2

Liptovský Mikuláš – 1

Nové Zámky – 2

Dunajská Streda (Hviezdoslavov) – 1

Svidník – 3

Partizánske (Veľké Uherce) – 2

Pezinok – 1

Prešov – 1

Rožňava – 1

Bytča (Veľké Rovné) – 1

Trenčín – 2

Spišská Nová Ves – 1

Sobrance – 1

Šaľa – 1

Zlaté Moravce – 1

Dopo la riunione di oggi pomeriggio dell’unità centrale di crisi il premier Pellegirni ha affermato che lo stato di emergenza nazionale rimane attivo e tutte le misure finora adottate restano in vigore. Alcune sono tuttavia state leggermente modificate. Eccezioni sono previste per lavanderie a secco, poiché molte strutture e ospedali fanno affidamento su di esse. Anche i taxi possono circolare, ma non per il trasporto di persone, possono solo trasportare merci ed effettuare acquisti. Funzioneranno anche i gommisti e i servizi di riparazione auto. In caso la situazione peggiori il governo limiterà ancora di più i movimenti delle persone.

NA SLOVENSKU NAĎALEJ PLATÍ NÚDZOVÝ STAVNa Slovensku máme do tejto chvíle potvrdených už 72 pacientov s ochorením… Uverejnil používateľ

(Red)