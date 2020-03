Nasce il nuovo governo di Matovič, sarà nominato questo sabato

Oggi la presidente Zuzana Čaputová ha ricevuto a palazzo il premier uscente Pellegrini e il primo ministro incaricato Igor Matovič per stabilire tempi e modi del subentro del nuovo governo. Sabato 14 marzo la presidente aveva ricevuto al palazzo presidenziale i rappresentanti dei partiti della nuova coalizione di governo Igor Matovič (OĽaNO), Boris Kollár (Sme Rodina), Richard Sulík (Sas) e Veronika Remišová (Za ľudí), che hanno comunicato la composizione e le priorità del nuovo esecutivo. Il primo ministro incaricato Igor Matovič non ha ancora rivelato ufficialmente i nomi dei nuovi ministri, anche se alcuni media hanno pubblicato un elenco di possibili candidati.

Matovič aveva annunciato venerdì che i negoziati con i partiti Sme Rodina, Libertà e Solidarietà (SaS) e Per la gente (Za ľudí) per la creazione di un governo di coalizione erano terminati, dopo un’accelerazione negli ultimi giorni a causa della rapida diffusione del coronavirus in Slovacchia. Sabato dunque Matovič ha portato alla presidente Čaputová la lista dei nomi del suo gabinetto. Sembra che la questione più difficile da risolvere nei negoziati sia stata la carica di ministro delle Finanze. Alla fine Richard Sulík, leader di SaS, che la voleva per sé, ha ceduto l’osso e lasciato che a occupare la poltrona sia un rappresentante del partito di maggioranza relativa OĽaNO. In cambio, SaS ha ottenuto un poso in più al governo – tre invece di due – a scapito del partito OĽaNO, e Sulík sarà vice primo ministro e ministro dell’Economia.

«Sono molto lieta che sia l’attuale primo ministro sia il futuro primo ministro abbiano accettato il mio invito al palazzo presidenziale», ha detto il capo dello Stato oggi dopo la riunione. «Tutti e tre siamo ben consapevoli della situazione in Slovacchia e dell’importanza oggi di rafforzare la cooperazione, una priorità rispetto a qualsiasi interesse individuale o di partito. Ecco perché sono lieta della generosità che hanno dimostrato oggi. Abbiamo concordato che il trasferimento del potere si svolgerà in una atmosfera di assoluta e costruttiva cooperazione». «Ho deciso che il nuovo Parlamento si riunirà per la prima volta questo venerdì e il giorno successivo nominerò il nuovo governo guidato da Igor Matovič. Accetto tutte le nomine per i singoli ministeri presentate dai leader della nuova coalizione». La nomina del nuovo gabinetto seguirà le dimissioni del vecchio.

L’attuale presidente del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca Andrej Danko (SNS) presiederà la riunione costituente fino all’elezione del nuovo presidente. I nuovi deputati faranno il giuramento prescritto dalla Costituzione nelle mani del presidente del Parlamento uscente. E poi a scrutinio segreto eleggeranno il nuovo presidente del Parlamento, che secondo gli accordi di coalizione dovrebbe essere Boris Kollár, leader di Sme Rodina (Siamo una famiglia). Kollár prenderà la presidenza della seduta, e si proseguirà con l’elezione segreta dei quattro vicepresidenti della camera unica. E poi si voterà, sempre a scrutinio segreto, per i presidenti e i vice delle commissioni parlamentari. Nella assemblea costitutiva i deputati formeranno anche i gruppi parlamentari.

Come organizzare una assemblea del Parlamento in condizioni di sicurezza in tempo di coronavirus sarà questione che deciderà Danko, ha detto la presidente. Presumibilmente la seduta sarà ospitata nel solito palazzo ma verranno adottati una serie di accorgimenti per rispettare le misure di sicurezza contro il contagio dei 150 parlamentari appena eletti. Mentre per la nomina e giuramento del nuovo esecutivo si sta pensando di utilizzare, al posto dei saloni del palazzo presidenziale, un luogo all’esterno. Se non il giardino presidenziale sul retro dell’edificio, sarà forse una corte interna.

Le ragioni della fretta – il Parlamento deve riunirsi in assemblea su convocazione del capo dello Stato entro e non oltre trenta giorni dopo il voto, dunque entro il 30 marzo – sono dovute al fatto che «il numero di infetti da coronavirus aumenta con il passare dei giorni, e potrebbe toccare anche le figure costituzionali dello Stato, il che vale per i futuri deputati, i membri del vecchio e nuovo governo, e in definitiva anche il capo dello Stato». Inoltre, «questa crisi avrà presto gravi conseguenze economiche e sociali, e queste devono essere affrontate molto rapidamente dal governo con una nuova e forte legittimità. Dopo aver considerato tutte le circostanze, ho deciso di non posticipare più la data della riunione inaugurale del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca».

«Voglio sottolineare che la situazione è davvero seria. Ancora una volta ringrazio Peter Pellegrini e Igor Matovič per il loro approccio proattivo». un messaggio rassicurante sul fatto che «i governi uscenti ed entrante sono pienamente consapevoli delle loro responsabilità e che lavoreranno insieme a beneficio dei cittadini della Slovacchia», ha concluso la presidente.

Il premier uscente Pellegrini, che in queste settimane si è dovuto far carico, anche come ministro ad interim della Salute, della crisi dovuta all’infezione da COVID-19, ha detto che il passaggio delle consegne avverrà in modo lineare e senza intoppi. «Consegneremo uffici completamente attrezzati sia ai ministri in arrivo sia al primo ministro [Matovič], con personale che sarà in grado di continuare immediatamente il lavoro in corso sotto la loro nuova direzione, in modo che nessuna attività venga interrotta e che nessuno del nuovo governo debba potersi lamentare. In questi giorni e in questi tempi difficili, la lotta politica deve farsi da parte», ha detto Pellegrini.

«Sono molto lieto di concordare sul fatto che la transizione del potere sarà il più agevole possibile al fine di garantire il maggior flusso possibile di informazioni per i nostri futuri ministri, che saranno responsabili nel far fronte alla crisi», ha affermato Matovič. L’unica preoccupazione del nuovo esecutivo sarà di occuparsi della nuova situazione con l’emergenza sanitaria e sociale in corso. E almeno per ora non sarà fatta alcuna modifica agli staff dei ministeri.

Per Matovič ora finisce la parte facile del suo lavoro da futuro premier, e comincia quella davvero difficile. Prendere in mano un paese che sta per fare esperienza di una potenziale grande crisi sanitaria ed economica come mai prima, almeno dalla nascita della Repubblica Slovacca indipendente. Ogni decisione che verrà presa dopo il passaggio di consegne dall’esecutivo uscente di Pellegrini sarà esaminata al microscopio, e non ci sarà possibilità di sbagliare, perché saranno decisioni che avranno una influenza fondamentale sul paese. Per Matovič non ci sarà il consueto “periodo di prova” dei cento giorni, ma dovrà da subito agire con piena consapevolezza della delicatezza del momento in un paese terrorizzato dal virus.

Foto prezident.sk