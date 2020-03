Entro la settimana test per il COVID-19 in cinque strutture. E si aggiungono due nuovi casi

In attesa del bollettino serale, all’ora di pranzo di oggi sono stati comunicati due nuovi casi di COVID-19 in Slovacchia rispetto a ieri, uno a Trnava e uno a Trenčín. Finora sono dunque complessivamente 63 i casi confermati nel paese. I tamponi risultati negativi sono 1.482 su un totale di .

E mentre le infezioni in Slovacchia aumentano costantemente, l’Autorità di salute pubblica (ÚVZ) e il ministero della Salute stanno lavorando all’ampliamento della rete di strutture che sono in grado di fare gli esami di laboratorio per la diagnostica del coronavirus COVID-19. Oltre al Centro di riferimento nazionale per l’influenza, fino a pochi giorni fa unico laboratorio autorizzato, sono entrati in funzione da pochi giorni laboratori nelle sedi regionali dell’ÚVZ, a Banská Bystrica e Košice. Ed entro la settimana dovrebbe iniziare la diagnostica di laboratorio per il virus anche a Trenčín. Inoltre, si è fatto avanti l’Istituto di Virologia del Centro biomedico dell’Accademia slovacca delle scienze (SAS) che si è offerto per rafforzare le capacità di sperimentazione presso le autorità sanitarie pubbliche slovacche.

Questo consentirà di eseguire un maggior numero di test e darà modo agli epidemiologi sul campo di scoprire un maggior numero di focolai, aumentando le potenzialità della battaglia contro la diffusione della malattia in Slovacchia. E si ridurranno i tempi di attesa dei risultati, poiché i campioni non dovranno essere tutti inviati al Centro di riferimento nazionale per l’influenza di Bratislava. Al momento i laboratori di Bratislava, Košice e Banská Bystrica sono in grado di esaminare circa 400 campioni al giorno. Quando anche Trenčín e SAS saranno operative si potranno esaminare 700 campioni al giorno. Nel frattempo il ministero sta dialogando anche con laboratori privati per coinvolgerli nella diagnostica coordinata di laboratorio controllata dallo Stato.

E oggi la rete di laboratori privati Medirex ha annunciato che può iniziare a testare campioni per il COVID per aiutare lo Stato. Possono essere portati a termine 260 campioni al giorno, e potrebbero arrivare a 500 in collaborazione con un laboratorio partner tedesco. «Siamo tutti consapevoli della gravità della situazione» e «vogliamo aiutare la Slovacchia a gestire questa crisi», ha affermato il direttore generale del Gruppo Medirex.

Il governo ha lanciato ieri un nuovo sito web che riporta informazioni e aggiornamenti sul COVID-19 in Slovacchia: .

(Red)

Foto MZ SR