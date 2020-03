Industria: Volkswagen e PSA chiudono i loro impianti produttivi causa COVID-19

Volkswagen Slovakia ha annunciato lo stop alla sua produzione in Slovacchia da domani fino a nuovo avviso. Chiudono tutti e tre gli stabilimenti in Slovacchia: Bratislava, Martin e Stupava. La decisione sarebbe stata presa dall’azienda tedesca, ma già nelle ore precedenti era arrivata una richiesta dal sindaco di Devínska Nová Ves, il distretto di Bratislava dove ha sede uno degli impianti industriali più grandi del paese, che ha espresso preoccupazione per l’applicazione pratica delle norme igieniche anti-epidemiche all’interno della fabbrica, dove lavorano 11.000 persone. Proprio oggi il presidente tedesco Steinmeier ha invitato tutti i cittadini della Germania a stare a casa per limitare la diffusione del virus, e le frontiere tedesche con diversi stati sono già chiuse. Sarà solo questione di tempo quando anche l’industria della prima economia d’Europa subirà un arresto.

Anche la casa automobilistica francese PSA ha deciso di chiudere la produzione in tutti i suoi stabilimenti europei fino al 27 marzo. Incluso l’impianto produttivo di Trnava, che impiega alcune migliaia di persone.

Per il momento sia Kia Motors a Žilina che Jaguar Land Rover a Nitra stanno lavorando, non è chiaro se ci saranno cambiamenti a breve. Certo che mentre gran parte dei paesi europei stanno chiudendo le loro frontiere diventa sempre più complicato rifornirsi di componenti dall’estero e anche dai produttori nazionali. E del resto, vista la chiusura in diversi paesi delle attività commerciali non indispendabili, inclusi i rivenditori di auto, non si vede come in questa situazione gli stabilimenti produttivi di autovetture possano continuare tranquillamente a sfornare vetture che non possono essere vendute.

Il ministro dell’Economia uscente Peter Žiga ha annunciato oggi misure di sostegno per aziende e lavoratori in vista della crisi dovuta alla diffusione del coronavirus COVID-19 in Slovacchia.

