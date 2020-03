Numero contagi in Slovacchia fino a domenica saliti a 61

Nella sola giornata di domenica 15 marzo si sono aggiunti 17 nuovi casi confermati di infezione da coronavirus per raggiungere un totale di 61 malati. Dopo un alle 11:00 del mattino, che aggiornava il dato con 10 nuovi contagi da sabato, un secondo nel pomeriggio ha portato a 17 il numero totale di nuovi casi nelle 24 ore. Questi si trovano a Bratislava (5), e nei distretti di Trenčín (1), Nové Mesto nad Váhom (3), Partizánske (1), Nitra (3), Trnava (1), Banská Bystrica (1), Martin (1) e Nové Zámky (1).

Tra i nuovi contagi vi sono due donne tornate dall’Austria. Una persona del villaggio di Lubina (distretto di distretto di Nové Mesto n/V), che con il marito e la figlia minorenne era tornato dalla Svizzera, e tutti sono ricoverati nell’ospedale di Trenčín. A Bratislava un dipendente dell’aeroporto, che con la famiglia e i colleghi è in quarantena domestica. Il caso di Nové Zámky, una donna in isolamento domiciliare, e di Banská Bystrica, una donna ricoverata nell’ospedale della città, sono riconducibili a contagi da persone già elencate tra i positivi, nel secondo caso un membro della famiglia.

Fino a ieri sera sono stati 1.375 i tamponi fatti e risultati negativi.

Nel frattempo nel villaggio di Giraltovce (regione di Prešov) sono state messe in quarantena dopo che a un consigliere comunale è stato diagnosticato il COVID-19, incluso il sindaco e l’intera giunta.

Secondo sono in quarantena anche 11 poliziotti che ieri hanno un autista entrato in Slovacchia dall’Ungheria, che non si è fermato all’alt della pattuglia. A causa del comportamento violento dell’ungherese è stata necessaria l’azione di diversi agenti per ammanettarlo e portarlo alla stazione di polizia più vicina, dove gli è stato fatto il tampone per il coronavirus ed è risultato positivo.

Il ministro dell’Istruzione ha dovuto ordinare durante il fine settimana l’isolamento domestico, o il telelavoro, a del ministero sospettati di avere avuto stretti contatti con una persona infetta. Tra le persone messe in quarantena ci sono «diversi membri della direzione del ministero, compresi i segretari di stato», ha affermato il ministero.

(Red)

Foto minv.sk