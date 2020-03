Crescono i casi di coronavirus in Slovacchia, siamo a 44

La Slovacchia ha altri 12 casi di COVID-19 oggi, sabato 14 marzo. Aggiunti ai 32 registrati ieri (30 fino all’ultimo aggiornamento del nostro giornale) si arriva dunque a 44 persone malate. Lo ha affermato il primo ministro Peter Pellegrini oggi. Complessivamente sono 1147 i test effettuati per coronavirus in Slovacchia, 185 quelli effettuati oggi. Per i casi si oggi si tratta di quattro uomini e tre donne di Bratislava, un uomo del distretto di Bytča, un uomo del distretto di Svidník, due donne del distretto di Senec e un uomo nel distretto di Nové Zámky. Mentre gli ultimi due casi di ieri, annunciati dopo l’uscita del nostro giornale, erano due maschi, uno di Trnava in isolamento domiciliare e uno ospitalizzato a Banská Bystrica.

Da ieri, venerdì 13 marzo, venti dipendenti dell’ospedale universitario di Bratislava-Ružinov (medici e infermieri) sono stati messi in quarantena per 14 giorni dopo che a uno dei pazienti è stato diagnosticato il COVID-19 due giorni dopo essere stato collocato nel suo reparto di pneumologia senza le necessarie precauzioni. Il paziente è un uomo d’affari slovacco da poco rientrato da Miami, negli Stati Uniti, che lamentava febbre alta, difficoltà respiratorie e muscoli doloranti. Dopo la diagnosi è stato trasferito il 12 marzo in isolamento nell’ospedale di Bratislava-Kramáre. L’ospedale di Ružinov si è scusato dicendo che è stato un errore umano da parte di un medico che non ha rispettato le istruzioni dell’ospedale, nonché dell’autorità sanitaria nazionale. Il dipartimento di pneumologia dell’ospedale di Ružinov è stato parzialmente chiuso per procedere alla disinfezione.

Esi è scoperto solo oggi che un’intera scuola di Bratislava con centinaia di studenti e professori è in quarantena già da oltre una settimana. A uno studente di una scuola dell’arcidiocesi che comprende una scuola elementare e un ginnasio nel distretto di Petržalka è stato diagnosticato il COVID-19 la settimana scorsa ed è subito scattato l’ordine di isolamento per tutti i 792 alunni e per il personale della struttura scolastica. La quarantena finirà il 19 marzo. L’istituto rimarrà tuttavia chiuso, come tutte le scuole in Slovacchia, fino al 29 marzo, come deciso dall’unità nazionale di crisi il 12 marzo.

Pellegrini ha fatto visita oggi insieme al ministro degli Interni Denisa Saková al valico di frontiera autostradale Jarovce-Kittsee, tra Slovacchia e Austria, dove le forze dell’ordine da ieri mattina stanno effettuando controlli su chiunque voglia entrare nel paese e impendendo l’ingresso a chi non ha i seguenti requisiti: cittadini slovacchi, stranieri con residenza temporanea o permanente in Slovacchia e i titolari di protezione sussidiaria. Chi vive in Austria o Ungheria ma lavora in Slovacchia, oppure vive in Slovacchia e lavora nei paesi limitrofi, deve fornire prova di tale situazione chiedendo una dichiarazione al loro datore di lavoro da esibire alla frontiera.

Secondo il primo ministro nei prossimi giorni potrebbero essere prese nuove decisioni per misure ancora più rigorose, come ad esempio la chiusura di bar e ristoranti da lunedì 16 marzo. Ai ristoranti verrebbe comunque permesso di servire il pranzo. Pellegrini ha invitato gli slovacchi ad essere disciplinate e limitare i loro movimenti, affermando che i controlli da parte delle forze di polizia saranno rafforzati, e annunciando che domenica pomeriggio si terrà una riunione straordinaria del consiglio dei ministri che dovrà valutare l’efficacia delle misure decise.

Il premier ha smentito le voci che circolano soprattutto in rete di una chiusura totale di Bratislava, che è il principale focolaio di infezione in Slovacchia, mentre Saková ha riferito che già questa notte in una struttura a Gabčíkovo, mezz’ora di strada da Bratislava, vengono alloggiate le prime persone in quarantena che hanno sceldo di stare lontano da casa per non rischiare di contagiare anche i propri famigliari. Nella stessa struttura saranno ospitati anche gli slovacchi che lavorano nel nord Italia e che torneranno in patria in collaborazione con l’Ambasciata Slovacca a Roma.

Venerdì sera Pellegrini ha parlato alla nazione in televisione all’ora di cena, informando della nuova situazione che si è venuta a creare nel paese con il nuovo coronavirus, «la più difficile nella breve storia della Repubblica Slovacca». «Negli ultimi giorni e settimane, il governo della Repubblica Slovacca, l’unità centrale di crisi e altre autorità statali hanno adottato una serie di misure, il cui elenco è ancora in fase di adeguamento. Comprendo umanamente che diverse misure riducono il nostro benessere personale e ci obbligano a cambiare temporaneamente il nostro stile di vita. In qualità di primo ministro, faccio un appello urgente a tutti voi: rispettiamo al massimo queste restrizioni. Non si tratta della volontà dello Stato, ma solo del tentativo di prevenire la diffusione incontrollata del virus in Slovacchia». Pellegrini ha chiesto ai cittadini disciplina e solidarietà con gli altri e l’osservanza di tutte le necessarie precauzioni di sicurezza. «Non vergogniamoci di indossare maschere di protezione per il viso e di rifiutare i contatti personali e le strette di mano con i nostri colleghi e amici. Questi sono passi per il bene di tutta la società e nessuno può condannarci per questo», ha detto, aggiungendo che tutti dovrebbero comportarsi come se fossero infetti. «Siamo in una situazione cui non avremmo mai potuto prepararci completamente in anticipo. Non abbiamo ancora esperienza con una simile pandemia in Slovacchia». «Respingo tuttavia con forza chi crea panico artificiale e, in particolare, il suo disgustoso abuso a fini politici. Voglio rassicurare tutti che la Repubblica Slovacca e le sue autorità stanno facendo del loro meglio per proteggere i loro cittadini dalle conseguenze della malattia».

