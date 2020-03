Corte costituzionale: ok a custodia cautelare per cinque giudici corrotti

Con un verdetto lampo, la Corte costituzionale ha deciso ieri che cinque dei tredici giudici arrestati mercoledì per corruzione e manipolazione dei processi possono essere tenuti in custodia cautelare. Mentre per gli altri otto, di cui non ha concesso la convalida degli arresti, si è disposta la liberazione e la prosecuzione del procedimento penale a piede libero. Monika Jankovská, ex segretario di Stato alla Giustizia, Zuzana Maruniaková, Denisa Cviková, Richard Molnár e Eugen Palásthy sono i cinque che rimarranno dietro le sbarre mentre l’Agenzia nazionale anticrimine NAKA proseguirà a raccogliere prove contro di loro.

Mercoledì mattina la NAKA ha arrestato tredici giudici, una ex giudice, una fiduciaria fallimentare, una avvocata e altre due persone. L’operazione di polizia “Burka” (Tempesta) è stata eseguita da una squadra investigativa della polizia criminale chiamata “Hmla” (Nebbia) che indaga sulle collusioni dei giudici rilevate nelle chat dell’apllicazione mobile Threema trovate dagli inquirenti nei telefoni cellulari dell’uomo d’affari Marián Kočner e di diversi giudici cui sono stati sequestrati l’estate scorsa. Per tutti, Kočner compreso, le accuse sono di corruzione, ostruzione alla giustizia e ostacolo all’indipendenza della corte.

(Red)