Sono 30 i malati di coronavirus in Slovacchia. Diversi sono ricoverati a Martin

Secondo un emesso prima delle 16:00 di oggi dall’Autorità nazionale di sanità pubblica (ÚVZ), il Centro di riferimento nazionale di sanità ha confermato oggi 9 nuovi casi di coronavirus in Slovacchia, insieme a 118 test che sono risultati negativi. Complessivamente ora in Slovacchia ci sono 30 persone positive al COVID-19 e altri 950 tamponi sono risultati negativi. Tra i nuovi casi ci sono quattro uomini, tre donne e due ragazzi. Cinque pazienti sono ricoverati in ospedale a Martin.

La maggior parte dei contagiati vive a Bratislava e regione. Ora Bratislava ha in totale 15 casi, sei sono a Martin, tre a Kostolište, nel distretto di Malacky, tre a Košice. Gli ultimi tre, uno ciascuno, sono registrati nei distretti di Vysoká pri Morave, Hviezdoslavov, Veľké Uherce. (Fonte )

Qui sotto i nove singoli casi di oggi.

uomo, Bratisalva, in isolamento domestico

donna, Košice, isolamento domestico,

ragazzo, Bratislava, ricoverato in ospedale presso l’Istituto Nazionale delle Malattie dell’infanzia a Bratislava

uomo, Bratislava, isolamento domestico

donna, ricoverata all’ospedale universitario Martin

uomo, ricoverato all’ospedale universitario Martin

ragazzo, ricoverato all’ospedale universitario Martin

donna, ricoverata all’ospedale universitario Martin

uomo, ricoverato all’ospedale universitario Martin

A partire da questa mattina alle 7:00 sono state implementate nuove disposizioni più severe per prevenire la diffusione del coronavirus. Altre si aggiungeranno per il fine settimana, la chiusura dei centri commerciae tranne i negozi di alimentari e le farmacie, e da lunedì chiuderanno per due settimane tutte le scuole di ogni ordine e grado sull’intero territorio nazionale.

Intanto, come già anticipato negli ultimi giorni, nuove strutture sanitarie si sono aggiunte a Bratislava per diagnosticare il COVID-19 sui campioni biologici prelevati dai pazienti. L’ospedale Louis Pasteur University (UNLP) di Košice ha iniziato ieri a effettuare i test di rilevazione del COVID-19 presso l’Istituto di microbiologia medica e clinica, ed è in grado di effettuare da 30 a 60 campioni al giorno. Se necessario potrà ampliare gli orari per operare anche ininterrottamente.

Questa la situazione fino a ieri sera:

Oggi pomeriggio la direzione dell’Istituto nazionale per le malattie dell’infanzia (NÚDCH), il più grande ospedale pediatrico slovacco, ha deciso di passare a un regime di assistenza sanitaria esclusivamente per i casi acuti, in particolare i casi che riguardano l’infezione da coronavirus. Tra i nuovi casi di oggi ci sono per la prima volta in Slovacchia due minori. Da oggi, a causa dell’aumento del numero di pazienti infetti da coronavirus, l’ospedale militare centrale SNP di Ružomberok è in regime di emergenza, e fino a nuovo avviso fornirà solo cure mediche di emergenza e salvavita. Anche l’Istituto di malattie cardiovascolari (VÚSCH) di Košice afferma che da oggi garantisce tutte le cure sanitarie urgenti ma fornirà assistenza programmata solo a regime ridotto, a seconda della gravità della diagnosi e delle condizioni cliniche dei pazienti.

L’Autorità statale veterinaria e alimentare (ŠVPS) ha aumentato i controlli sulla manipolazione degli alimenti e introdotto dispositivi di disinfezione e protezione, in particolare per alimenti non preimballati. Se divesse verificarsi un passaggio dell’infezione da COVID-19 negli animali, ŠVPS afferma di essere «metodologicamente preparata» a eseguire una diagnosi.

Sedici paramedici dell’ospedale di Bratislava-Ružinov sono in quarantena domestica dopo che il reparto polmonare ha ricevuto il 10 marzo un paziente cui è stato successivamente diagnosticato il coronavirus.

Diversi ospedali in Slovacchia hanno annullato le operazioni chirurgiche programmate, ad eccezione delle operazioni non rinviabili e di pazienti oncologici, limitando inoltre l’operatività delle visite ambulatoriali dei policlinici.

Dopo le ultime decisioni dell’unità nazionale di crisi le filiali di diverse banche hanno preso delle misure per modificare l’orario di apertura o anche chiudere le agenzie nei centri commerciali. Tutti gli istituti bancari invitano i clienti ad evitare di recarsi in filiale e considerare l’uso dei servizi online. La Banca nazionale slovacca ha deciso di chiudere il proprio sportello di cassa presente presso le sue filiali sparse per il paese da lunedì 16 marzo e fino a nuovo avviso. Slovenská sporiteľňa ha annunciato che le sue filiali aperte alle 8 del mattino chiuderanno alle 12 o alle 13, mentre le filiali nei centri commerciali aprono alle 9 e chiuderanno alle 13 o alle 14, e alcune agenzie saranno temporaneamente chiuse. Nelle prossime due settimana le filiali saranno completamente chiuse nei fine settimana. VÚB banka e banca ČSOB chiuderanno le loro filiali nei centri commerciali, e un po’ tutte chiedono ai clienti di utilizzare i canali digitali e informarsi sui nuovi orari di apertura sui siti web dei singoli istituti.

(Red)

Foto MZ SR