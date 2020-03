Chiusi i piccoli valichi di frontiera, rimangono aperti i più grandi.

Come dalle direttive emesse ieri dall’unità nazionale di crisi, da questa mattina sono stati chiusi i valichi di frontiera più piccoli con i paesi confinanti. Rimane tuttavia aperta una serie di valichi nelle ex frontiere interne con i paesi oggi membri dell’UE e di Schengen. Dalle 7:00 di oggi i controlli ai confini con Ungheria, Austria, Repubblica Ceca e Ucraina sono rafforzati. Vengono distribuiti materiali informativi sul COVID-19 e sull’obbligo di quarantena per chi entra nel paese dall’estero. Aperti con poche limitazioni per ora i viaggi da e per la Polonia.

L’ingresso è comunque permesso solo a chi ha residenza permanente o temporanea in Slovacchia o coloro in possesso di un passaporto slovacco valido. Questo include anche gli slovacchi che vivono all’estero e vogliono rientrare in patria, che secondo il governo potrebbero essere fino a 20mila. Tutti devono comunque mettersi in isolamento volontario domiciliare per 14 giorni.

LIVE: Z hranice s Maďarskom (dialnica pri Bratislave) Uverejnil používateľ Piatok 13. marca 2020

. In caso di positività al virus arriva anche una denuncia per minaccia alla salute pubblica, con una potenziale condanna da 1 a 10 anni di carcere.

Esclusi dalle limitazioni i lavoratori frontalieri, che possono entrare in Slovacchia presentando una attestazione del datore di lavoro, e i trasporti. In quest’ultimo caso, si tratta dei trasporti internazionali di passaggio che mostrano di non avere tappe intermedie in Slovacchia, e delle forniture di merci all’interno del paese.

La polizia ha pubblicato gli elenchi dei valichi aperti e chiusi poco fa. Eccoli.

I VALICHI CHIUSI

Con la Repubblica Ceca 🇨🇿

Červený Kameň – Nedašova Lhota

Con l’Austria 🇦🇹

Záhorská Ves – Angern (traghetto)

Bratislava – Kopčianska ulica verso l’Austria

Con l’Ungheria 🇭🇺

Čunovo – Rajka

Peťov – ponte frontaliero sul fiume Ipeľ

Kalonda – Ipolytarnoc

Tachty – Cered

Lenartovce – Banréve

Hosťovce – Tornádska

Buzica – Butos

Perín – Hidasnemeti

Slovenské Nové Mesto – Sátorljaújhelyy (valico pedonale)

Trstená pri Hornáde – Keked

Skaroš – Holohaza

Veľký Kamenec – Pácin

Pribeník – Lácacséke

I VALICHI APERTI

Con la Repubblica Ceca 🇨🇿

Čadca – Milošová – Šance

Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Klokočov – Bíla

Makov – Bíla-Bumbálka

Horné Srnie – Brumov-Bylnice

Drietoma – Starý Hrozenkov

Nová Bošáca – Březová

Moravské Lieskové – Strání

Lysá pod Makytou – Střelná

Vrbovce – Velká nad Veličkou

Brodské – Břeclav (autostrada)

Brodské – Lanžhot

Holíč – Hodonín

Skalica – Sudoměřice

Con l’Austria 🇦🇹

Bratislava – Jarovce – Kittsee (autostrada)

Bratislava – Jarovce – Kittsee (strada vecchia)

Bratislava – Petržalka – Berg

Moravský Svätý Ján – Hohenau

LIVE: Z hranice s Maďarskom (Rajka) Uverejnil používateľ Piatok 13. marca 2020

Con l’Ungheria 🇭🇺

Bratislava Čunovo – Rajka (sia l’autostrada che la strada regionale)

Medveďov – Vámosszabadi

Komárno – Komárom

Štúrovo – Esztergom

Salka – Letkés

Šahy – Parassapuszta

Slovenské Ďarmoty – Balssagyarmat

Šiatorská Bukovinka – Salgótarján

Kráľ – Bánréve

Milhosť – Tornyosnémeti

Hraničný prechod Milhosť – Tornyosnémeti

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely

(Red)

Foto