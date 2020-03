Gli impatti sull’economia slovacca dovuti al coronavirus. RRZ: rischio decifit alle stelle e crescita zero

L’impatto economico della diffusione del nuovo coronavirus e delle misure prese per contenere il contagio è difficile da quantificare, ma di certo anche l’economia slovacca ne sarà influenzata. Secondo gli analisti la crescita prevista del 2% circa per quest’anno è probabilmente irrealistica, vista la situazione mondiale. Se anche il rallentamento delle attività economiche dovesse durare solo poche settimane, una cosa che adesso non si può prevedere, il tasso di crescita del prodotto interno lordo rallenterà in modo significativo. A pesare sull’economia nazionale non c’è solo il piano di misure preventive deciso dal governo, che peraltro potrebbe essere ancora più stringente col passare del tempo, ma anche il fatto che l’economia della Slovacchia dipende in gran parte dalle esportazioni, che risentiranno in modo considerevole di minori ordinativi dovuti alla decelerazione internazionale, del tutto imprevista anche nei peggiori scenari.

Uno scandaglio dell’agenzia Tasr tra alcuni analisti economici fa il punto su quelle che sono le attese, poco luminose, per il prossimo periodo.

Secondo l’analista di VÚB Banka Michal Lehuta, l’economia slovacca può prepararsi a due shock negativi. Il primo verrà dal calo della domanda dall’estero, il secondo dal crollo dei consumi interni, che già oggi soffrono per la cancellazione di eventi pubblici, la chiusura delle scuole e la probabile ulteriore diffusione della malattia. A pagarne le conseguenze saranno i settori dei trasporti, della cultura, del turismo, ma anche della vendita di beni durevoli come le auto.

Ammettendo che la situazione «è ancora poco chiara», l’analista di Tatra Banka Tibor Lörincz ha affermato che regna l’incertezza: «il nostro scenario medio è che la situazione relativa al coronavirus potrebbe iniziare a migliorare ad aprile». Se così fosse, «la stima della crescita economica in Slovacchia scenderà dal 2% circa all’1% circa». Più positiva la visione a medio termine: nel 2021 la crescita dovrebbe rimanere invariata, «forse anche leggermente superiore per l’effetto rimbalzo».

Dall’Istituto per le riforme economiche e sociali INEKO l’economista Peter Goliaš sottolinea i problemi che verranno alle finanze pubbliche dal rallentamento economico. L’attuale livello del deficit, sollecitato dagli impatti del coronavirus, «può rapidamente avvicinarsi al 3% del PIL». La «gestione irresponsabile degli ultimi anni» ha fatto sì che la Slovacchia «non sia preparata per un periodo negativo». Lui crede che il prossimo governo dovrebbe esserne consapevole e «cancellare misure oggi non realistiche che causano enormi aumenti della spesa pubblica». Il riferimento è all’introduzione della tredicesima per i pensionati, approvata dal Parlamento poco prima delle elezioni, che costerebbe almeno 400 milioni all’anno.

Proprio ieri il Consiglio per la responsabilità di bilancio (RRZ), ente indipendente per il monitoraggio e la valutazione della performance fiscale della Slovacchia, per le finanze pubbliche dovute all’incremento della spesa pensionistica e della diffusione del coronavirus. Il bilancio preventivo per il 2020 approvato in autunno con un disavanzo previsto dello 0,49% del PIL rischia in realtà di schizzare a un 2,4% se non vengono adottate velocemente misure sostanziali, sbilanciando completamente i piani per quest’anno e i prossimi sul fronte della spesa pubblica. Secondo RRZ il deficit potrebbe raggiungere e superare il 3% entro il 2022, e tra gli scenari più negativi da prendere in considerazione c’è quello di una crescita zero nel 2020, se non addirittura un segno negativo. Una questione che sarà la prima patata bollente del nuovo governo in via di formazione.

(Red, Fonte Tasr, RRZ)

Foto CC0