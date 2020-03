I militari schierati insieme alla polizia per i controlli alle frontiere e per garantire l’ordine pubblico

Nella riunione di mercoledì il governo di quotidiano di un massimo di 500 militari delle Forze armate slovacche per rafforzare le forze di polizia, che oggi «non sono più sufficienti per attuare tutte le misure atte a garantire l’ordine pubblico decise per combattere il nuovo coronavirus». Così congiuntamente il ministro degli Interni Denisa Saková e il ministro della Difesa Peter Gajdoš, che si sono accordati per il distacco di soldati professionisti che vanno ad aiutare la polizia. I militari verranno «schierati in pattuglie congiunte con agenti di polizia», «in particolare ai valichi di frontiera con l’Ucraina ed agli ex valichi di frontiera alla frontiera con l’Ungheria, la Repubblica d’Austria, la Repubblica Ceca e la Polonia» per adottare le misure nei confronti «delle persone entrano nel territorio della Repubblica Slovacca». Gli uomini delle Forze armate potranno tuttavia essere utilizzati se necessario anche «per garantire l’ordine pubblico in relazione alle misure per combattere il nuovo coronavirus» in tutto il territorio nazionale. La misura adottata è stata decisa in base alle esigenze attuali del corpo di polizia ed è valida fino alla fine del 2020.

(Red)

Foto MO SR