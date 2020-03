Ad oggi sono 21 i contagiati da COVID-19 in Slovacchia, 11 in più solo oggi

Il Centro di riferimento nazionale che si occupa della certificazione dei test per il coronavirus COVID-19 ha riferito questa sera che i positivi in Slovacchia sono arrivati a 21 su poco più di 850 tamponi effettuati. L’informazione è stata fornita dall’Autorità di sanità pubblica della Repubblica Slovaca (ÚVZ). Significa che solo nella giornata di oggi si sono aggiunti 11 nuovi casi di infezione, di cui 5 questo pomeriggio, dopo che a metà giornata avevamo dato conto di 16 infetti.

I nuovi casi del pomeriggio sono: tre persone ora in isolamento domicilare che sono state a contatto con un caso confermato di COVID-19 – una donna di Bratislava, una donna di Hviezdoslavov (regione di Bratislava) e un uomo di Vysoká pri Morave (distretto di Malacky, nella regione di Bratislava). Gli altri, di cui non si conosce la causa di contagio, sono un uomo di Humenné (regione di Košice), ricoverato all’ospedale Kramáre di Bratislava, rientrato di recente da un viaggio, e una donna di Veľké Uherce (distretto di Partizánske, nella regione di Trenčín), ricoverata in ospedale a Trenčín.

A questo punto le infezioni a Bratislava diventano 11, dopo le 3 da cui è nato tutto nel villaggio di Kostolište, nel distretto di Malacky. Un caso ciascuno è stato registrato nei seguenti distretti: Senec, Vysoká pri Morave, Hviezdoslavov, Humenné, Veľké Uherce, Martin, Košice.

Ieri sera il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, e oggi ha disposto misure più stringenti per bloccare il contagio in Slovacchia. Il primo ministro uscente Peter Pellegrini ha ammesso che in realtà le misure adottate intendono solo ritardare la diffusione del contagio, perché «dobbiamo prendere tempo», ed è «Meglio prendere misure più restrittive oggi che piangere poi sul latte versato», ha commentato.

Violazione della quarantena: ammende e galera

Oggi durante la conferenza stampa dopo la riunione dell’unità di crisi, il premier Pellegrini ha risposto ai giornalisti dicendo che chi fosse a conoscenza di persone cui è stato ordinato di stare a casa in quarantena obbligatoria se ne vanno invece in giro è invitato a denunciare la cosa alla polizia.

Evidentemente nel pomeriggio si è deciso diversamente, e il corpo di polizia ha comunicato che si possono segnalare queste situazioni agli uffici regionali dell’Autorità di salute pubblica (ÚVZ, i ). per il reato di minaccia alla salute pubblica. Se la persona in questione risultasse malata, può essere condannata fino a 10 anni di prigione. Per le aziende che non rispettano la misura di quarantena la multa sale a 20.000 euro.

