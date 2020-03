Le nuove misure restrittive disposte dall’unità di crisi. Quarantena per chi torna dall’estero

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in Slovacchia, in vigore dalle 6 di questa mattina a causa della minaccia di diffusione del virus, sono state emanate oggi nuove disposizioni urgenti che restringono le liberà di movimento da e per il paese. Lo scopo della dichiarazione di emergenza è snellire i processi burocratici per l’adozione delle misure necessarie a prevenire e mitigare le conseguenze per la salute pubblica e assicurare le forniture di materiali urgenti e indispensabili, soprattutto di tipo sanitario, per le istituzioni del paese.

TLAČOVÁ KONFERENCIA PO ZASADNUTÍ KRÍZOVÉHO ŠTÁBU Pre koronavírus opäť zasadol krízový štáb. O výsledkoch zasadnutia sme vás informovali na tlačovej konferencii. Uverejnil používateľ Štvrtok 12. marca 2020

Nuove disposizioni decise oggi dall’unità centrale di crisi

Diverse decisioni molto importanti sono state prese in mattinata, e dal ministro degli Interni Denisa Saková.

Tutti e tre gli aeroporti internazionali saranno chiusi, a Bratislava, Košice e Poprad. Per il momento non c’è limitazione ai voli cargo e agli aerei privati.

Verranno effettuati da venerdì alle 7:00 controlli ai valichi di frontiera e saranno mantenuti percorribili solo i grandi valichi di frontiera. Controlli ai confini con Ungheria, Austria, Repubblica Ceca, Ucraina. Aperti con poche limitazioni per ora i viaggi da e per la Polonia.

Video: Oggi pomeriggio al valico di Jarovce

KORONAVÍRUS: MIMORIADNE OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBUOpatrenia budú platiť od zajtrašieho dňa (13.03.2020) od 07:00 hod.- Zavedú sa hraničné kontroly, na Slovensko sa dostanú len ľudia, ktorí majú v krajine trvalý, alebo prechodný pobyt. Slováci žijúci v pohraničí budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, ak denne dochádzajú za prácou.- Všetky tri medzinárodné letiská – Bratislava, Košice, Poprad – budú uzavreté pre osobnú prepravu.- Medzinárodná železničná a autobusová preprava sa zastaví, výnimkou je zásobovanie.- Všetci ľudia prichádzajúci zo zahraničia skončia v karanténe.- Školy a školské zariadenia budú od pondelka (16.3.2020) zatvorené na dva týždne.- Zatvorené ostanú aj sociálne a kultúrne zariadenia.- Zatvorené budú bary, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky.- Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.- Prevádzka obchodných centier cez víkend bude obmedzená (nakúpiť bude možné len potraviny, lieky a drogériu). Uverejnil používateľ Štvrtok 12. marca 2020

Il trasporto internazionale si fermerà, ad eccezione dei mezzi che viaggiano nel paese per la fornitura di merci e al traffico di transito che non prevede fermate in Slovacchia. Pellegrini ha detto che è necessario garantire il funzionamento della produzione industriale, dunque i camion potranno viaggiare senza restrizioni, anche durante il fine settimana.

I treni nazionali opereranno in modalità festiva, e lo stesso gli autobus del trasporto pubblico. I trasporti internazionali di passeggeri – su rotaia e gomma – sono bloccati.

Obbligo di quarantena per chiunque arrivi in ​​Slovacchia dall’estero. Saranno ammessi tuttavia solo i residenti con residenza permanente o temporanea in Slovacchia o coloro in possesso di un passaporto slovacco valido. Questo include anche gli slovacchi che vogliono rientrare dall’estero, che secondo il governo potrebbero essere fino a 20mila. Fino ad ora la quarantena era obbligatoria solo per i viaggiatori provenienti da Italia, Cina, Iran e Corea del Sud.

. In caso di positività al virus anche una denuncia per minaccia alla salute pubblica, con una potenziale condanna fino a 10 anni di carcere.

Il ministro degli Interni Saková ha invitato le persone che vivono nelle regioni frontaliere dell’Austria e dell’Ungheria e lavorano in Slovacchia a chiedere un certificato dal datore di lavoro. Con questo potranno avere la priorità ai controlli alle frontiere.

Chiusura di tutte le scuole e le strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale per almeno 14 giorni a partire da lunedì. Parliamo di asili nido, scuole materne, elementari, secondarie e università. La disposizione vale anche per tutte le scuole che sono già chiuse questa settimana in base a decisioni di enti locali (regioni e comuni) e di singoli istituti (come le università e le scuole private). Da una insegnante contagiata in una scuola dell’infanzia a Bratislava negli ultimi giorni sono rimaste infette almeno altre tre insegnanti, tra cui la direttrice, e una impiegata. Comunque andrà a finire, gli studenti non perderanno l’anno scolastico, ha detto Pellegrini. Ma intanto già ci si prepara a rimandare gli esami previsti la prossima settimana, che saranno posticipati di due settimane.

Devono sospendere la loro attività anche strutture sociali e culturali, bar, stazioni sciistiche, centri benessere, terme e parchi acquatici. Chiuse anche discoteche e tutti i luoghi di intrattenimento dalle 7:00 di venerdì 13 marzo.

I centri commerciali potranno funzionare, ma con limitazioni: nel fine settimana potranno operare solo punti vendita di generi alimentari e farmacie. Le polizie locali e nazionale faranno controlli nei prossimi giorni, e se si verificheranno grandi assembramenti di persone nei suddetti centri commerciali, si potrà decidere di limitarne gli orari anche nei giorni feriali.

ČO TREBA VEDIEŤ O KORONAVÍRUSE Uverejnil používateľ Streda 11. marca 2020

Per il momento rimangono aperti alberghi e ristoranti, ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni. E il territorio di Bratislava rimane aperto agli spostamenti delle persone, che sono tuttavia invitate a limitare al massimo i movimenti non strettamente necessari per ragioni di lavoro, sanitarie e di famiglia.

Da domani lavoreranno con orari ridotti a tre ore al giorno anche i cosiddetti “centri clienti” (Klientske centra) della pubblica amministrazione, gli uffici distrettuali, gli uffici del lavoro e le filiali della previdenza sociale (Sociálna poisťovňa). Sarà regolamentato il numero di persone che entreranno negli uffici.

Chi risultasse positivo ma non vuole mettere a repentaglio la propria famiglia può chiamare la linea di emergenza 112 e chiedere di passare la quarantena in una struttura messa a disposizione per questo scopo dal ministero degli Interni. Qui sarà pronto ad accoglierli anche personale medico.

Le visite alle case per anziani, agli orfanotrofi, agli ospedali in tutta la Slovacchia rimangono proibili, e vige il divieto di organizzare eventi pubblici, culturali, sportivi.

Il governo chiede a tutti i cittadini di essere responsabili, rispettare le disposizioni, viaggiare il meno possibile se non obbligati e limitare al massimo il rischio di contagiare altre persone. Pellegrini ha notato che anche la Germania si aspetta che tra il 60 e il 70% della popolazione prima o poi si ammalerà, e le misure adottate intendono solo ritardare la diffusione del contagio. «Dobbiamo guadagnare tempo, perché più tardi l’infezione arriva e più informazioni avremo dagli scienziati per decidere nuove misure». «Meglio prendere misure più restrittive oggi che piangere poi sul latte versato», ha commentato.

(Red)

Foto FB/pellegrini.peter