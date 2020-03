Ambasciate d’Italia e di Slovacchia: assistenza solo via email o telefono

A causa dell’emergenza per l’infezione da COVID-19 le prestazioni fornite dalle ambasciate saranno limitate. Qui di seguito le informazioni specifiche pubblicate dalle missioni diplomatiche.



In considerazione della situazione straordinaria collegata alla diffusione del coronavirus si avvisano i connazionali che i servizi consolari saranno d’ora in poi forniti a distanza. Ciò implica che, salvo situazioni di emergenza, si potrà contattare l’Ambasciata per ogni richiesta di informazione, assistenza o servizio consolare soltanto via mail o per telefono. Soltanto nei casi in cui sarà strettamente necessaria la presenza fisica dell’interessato, potrà essere programmato un appuntamento.

L’ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia potrà essere contattato al seguente indirizzo mail: uffconsolare.bratis@esteri.it o ai seguenti numeri di telefono: +421(2)59800012 / 14 durante gli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 13.45 alle 17). Fuori dall’orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21; sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 21), l’ufficio consolare potrà essere contattato al numero d’emergenza +421 (0)903 422 085. In caso di assoluta emergenza al di fuori degli orari d’ufficio e di reperibilità, contattare l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri di Roma al numero +39 06 36225 oppure +39 06 36911.

I servizi consolari dell’Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma saranno limitati da mercoledì 11 marzo 2020 fino a nuovo avviso. La restrizione include anche la cancellazione dei giorni di apertura al pubblico. I cittadini possono consultare il dipartimento consolare dell’Ambasciata in caso di domande urgenti via e-mail all’indirizzo cons.roma@mzv.sk, mirek.karas@mzv.sk o chiamando i numeri 0039 06 36715200, 0039 338 5432071, 0039 348 3967317. Tali richieste saranno gestite da remoto in base alla loro natura.

Le limitazioni non si applicano alle prestazioni dell’assistenza consolare necessaria ai cittadini residenti nel territorio italiano. Il dipartimento consolare dell’Ambasciata è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 sulla linea fissa 0039 06 36715200 e dopo l’orario di lavoro chiamare il servizio diplomatico 0039 338 5432071. Ai cittadini viene garantita dall’Ambasciata della Repubblica slovacca a Roma la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’Ambasciata Slovacca ha inoltre pubblicato sul suo sito web per gli slovacchi che vogliono rientrare in patria dall’Italia. Vi si danno anche informazioni sullo stato dei trasporti passeggeri, dopo la chiusura di tutti i voli e degli autobus internazionali.

(Red)

Illustr. BuongiornoSlovacchia