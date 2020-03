Dall’Ambasciata: avviso agli italiani non stabilmente residenti in Slovacchia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ambasciata d’Italia a Bratislava

«Considerate le crescenti difficoltà di viaggio all’interno del territorio europeo, si raccomanda a tutti i connazionali che non sono stabilmente residenti in Slovacchia di anticipare il loro rientro in Italia nella data più ravvicinata possibile.

Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare l’Ambasciata all’indirizzo e-mail uffconsolare.bratis@esteri.it o al numero di telefono +421(2)59 80 00 12/14, oppure al numero di emergenza +421 (0)903 422 085, quest’ultimo da utilizzarsi nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 17:00-21:00; sabato, domenica e festivi 9:00-21:00.