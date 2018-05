In arrivo dopo l’estate una nuova tassa sui servizi digitali

Il ministero delle Finanze slovacco ha messo in cantiere uno studio per l’introduzione di una nuova tassa sui servizi digitali, per cui a settembre sarà presentata una proposta di legge. La nuova imposta sarà da applicarsi ai ricavi dalla vendita di servizi digitali, come spazi pubblicitari online, servizi di mediazione digitale e vendita dei dati degli utenti. Il proposito, come annota un articolo di ieri del , si baserà su una direttiva che è stata presentata dall’UE nel marzo di quest’anno con l’intenzione di tassare società digitali sovranazionali come Google e Amazon nei paesi in cui fanno affari e non dove collocano, in paesi a tassazione molto bassa o nulla, il loro quartier generale di comodo. L’UE baserà la sua tassa sulle entrate delle società nei diversi paesi, e non sui profitti registrati dalla casa madre.

Il Parlamento ha approvato in dicembre una revisione della legge sull’imposta sul reddito che ha incluso diverse disposizioni contro l’elusione fiscale (detta anche “pianificazione fiscale aggressiva” per pagare meno tasse), precisando quelle che sono le piattaforme digitali allo scopo di far pagare loro le tasse in Slovacchia (la cosiddetta web tax). Nel mirino del provvedimento ci sono le società della sharing economy come Uber o Airbnb, che da quest’anno si dovrebbero veder tassare in Slovacchia gli utili delle attività nazionali, una misura che ha fatto alzare un velo di proteste all’Associazione internazionale delle imprese del settore computer e comunicazioni (CCIA) e alla belga Allied for Startup, che si lamentavano con il governo slovacco sul fatto che la nuova tassa costituisca un ostacolo significativo per le start-up europee, violando il principio della territorialità, quello della libertà di fornitura di servizi e la libertà di impresa.

(Red)

Illustr. bs/wordart