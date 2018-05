Pellegrini rimanda sul nome del capo della polizia

L’uscita del ministro degli Interni Denisa Saková (Smer-SD), che mercoledì aveva annunciato per l’inizio di questa settimana alcuni nomi nelle posizioni chiave del Corpo di polizia, tra cui il nuovo capo che dovrà traghettare le forze dell’ordine fino alla nomina del successore con le regole nuove che entrano in vigore probabilmente questo autunno, ha scatenato i media sul nome del prossimo capo della polizia. E ne era uscito come molto probabile Marián Slobodník, attuale attaché presso l’ambasciata slovacca in Croazia e sul cui nome ci sono delle ombre per trascorsi poco graditi risalenti al 2011 e 2012, e si dice che il genero di Slobodnik avrebbe fatto affari con Ladislav Basternak, l’imprenditore vicino a Smer-SD accusato di frode fiscale.

La ministra non aveva né smentito né confermato. Il premier Pellegrini ha trovato necessario fare una precisazione nel corso di una conferenza stampa presso il ministero della Salute, venerdì. Pellegrini ha detto che discuterà con il ministro degli Interni sull’opportunità di nominare pro tempore Slobodník, che il presidente Kiska aveva promosso a generale un paio di anni fa prima della partenza per Zagabria come ufficiale di collegamento. Pellegrini ha confermato indirettamente che Slobodník sarebbe tra i tre candidati, ma ha detto che è necessario scegliere una persona al di sopra di ogni sospetto.

Un’altra frenata è arrivata oggi dal capo del Parlamento e leader del partito di coalizione SNS, Andrej Danko. Egli ha detto che la coalizione non ha ancora discusso di possibili candidati per il posto di presidente del Corpo di polizia, posizione per la quale il ministro degli Interni dovrà presentare le sue proposte a breve, dato che l’attuale presidente Tibor Gaspar si dimette a far data dal 31 maggio. Danko ha comunque precisato che questo «non è un argomento di dibattito politico».

Pellegrini, che aveva portato Gaspar a dimettersi dopo le proteste di piazza successive agli omicidi del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnirova, aveva detto a fine aprile che il nome del nuovo presidente a titolo provvisorio del Corpo di polizia potrebbe essere noto intorno a metà maggio, lasciando tuttavia al nuovo ministro degli Interni Denisa Sakova il lavoro di valutazione delle candidature.

(Red)

Foto FB/pellegrini.peter