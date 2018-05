Governo Italia, salta il banco: in scena fortissimo scontro istituzionale

Gli attacchi al Colle

Una drammatizzazione progressiva, sottolineata dagli attacchi sempre più diretti al Colle: il presidente è ancora a colloquio con il premier incaricato quando, da un comizio a Terni, il capo della Lega Matteo Salvini anticipa il finale avvertendo che «se qualcuno si prende la responsabilità di non far nascere un governo che sarebbe pronto a lavorare domattina, lo vada a spiegare a 60 milioni di italiani». Aprendo nei fatti la campagna elettorale e individuando nel Colle il prevedibile bersaglio: tanto che è il presidente in persona, a sera, dopo che il segretario generale Ugo Zampetti ha dato la notizia con l’asciutta formula di rito («il professor Giuseppe Conte sciogliendo la riserva ha rimesso l’incarico di formare il governo») e lo stesso giurista pugliese ha rilasciato una breve dichiarazione («vi posso assicurare di avere profuso il massimo sforzo e la massima attenzione per questo compito»), a presentarsi davanti ai giornalisti per spiegare e difendere le sue scelte, già inevitabilmente travolte dalle critiche dei sovranisti. Intende ricordare che l’istituzione che rappresenta non può e non deve subire imposizioni, raccontare quanto abbia «accompagnato» il tentativo di dare vita a un governo e sottolineare il suo compito di «essere attento ai risparmi degli italiani»; infine annuncia, non «a cuor leggero», un’altra soluzione. Che, inevitabilmente, viene criticata da pentastellati e leghisti, tanto da arrivare a chiedere l’impeachment, come fa Di Maio, invitando la Lega a unirsi alla richiesta.



Centrodestra spaccato

Cosa che, per ora, Salvini non fa, per evitare di spaccare ulteriormente il centrodestra, vista la reazione di Silvio Berlusconi – «irresponsabile chi parla di messa in stato d’accusa» – che lo lascia perplesso («non capisco», dice il leghista a sera, «non mi difende e dice sostanzialmente viva Mattarella»).

Eppure, c’era stato un momento della giornata in cui sembrava che faticosamente le tensioni dei giorni scorsi si stessero ricomponendo. Nodo dell’attrito tra il capo dello Stato e gli azionisti del governo – Lega e Cinque stelle – era la casella del ministro dell’Economia, assegnata all’economista «eretico» Paolo Savona, molto critico con la Germania e con tentazioni no euro. Dopo giorni di muro contro muro, all’ora di pranzo il professore sardo pubblica una nota per chiarire la sua posizione sull’Europa, che vuole, scrive, «più forte, ma più equa», e per rifarsi alle posizioni del «contratto di governo» firmato dai due partiti. Di fatto, però, senza smentire nettamente il famoso piano B di uscita dall’euro da lui evocato in passato. Troppo poco, e forse troppo tardi: al Quirinale, senza che ne sia data notizia ufficiale salgono prima Salvini, poi Di Maio.

L’attacco alle lobby

Inutile anche la proposta del presidente di indicare per quel ministero cruciale «un esponente politico della maggioranza», magari il bocconiano Giancarlo Giorgetti braccio destro del capo leghista: un ultimo tentativo di mediazione che non sortisce effetti. Mentre, alle 19, il professor Conte entra nello Studio alla Vetrata per quella che sarà la sua ultima visita nel Palazzo, il naufragio si annuncia sulle agenzie, filtrano dai partiti frasi di rassegnazione, poi tutto arriva sulla scena e partono le accuse di Salvini secondo cui «il presidente della Repubblica si è preso una responsabilità enorme». Lo stesso attacco che gli lancia Di Maio, in una diretta Facebook in cui appare furioso e stravolto: «La scelta di Mattarella è incomprensibile – sbotta – allora diciamoci che è inutile andare a votare perché i governi li decidono sempre gli stessi, le agenzie di rating, le lobby finanziarie». E conclude con una promessa minacciosa: «Puoi essere una persona sotto indagine per corruzione e il ministro lo puoi fare, ma se hai criticato l’Europa no: ma non finisce qui».



Si delinea lo scontro, da una parte al nome di Cottarelli i pentastellati esplodono, dall’altra i centralini del Colle si fanno bollenti di chiamate di solidarietà al presidente, viene lanciata l’idea di manifestazioni a sostegno per oggi, il Pd si schiera compatto con il Colle, a partire da Renzi: «Minacciare Mattarella è indegno».

Mentre la serata si chiude con la sfida di Salvini che chiede la data del voto («hanno fermato un governo? la prossima volta è un referendum: o si vince o si muore») e la chiamata alle armi di Luigi Di Maio, in piazza a Fiumicino insieme al «pasionario» Di Battista («prima di tornare al voto tocca mettere in stato d’accusa il presidente»), il sipario della politica si chiude sul premier mancato: «Ora – sospira con sguardo un po’ deluso Conte – torno a fare il privato cittadino».