Ministro Saková: la prossima settimana il nuovo capo della polizia

Il 31 maggio il capo della polizia Tibor Gaspar lascerà dopo 6 anni il suo incarico, facendo seguito alle dimissioni presentate il mese scorso. Il ministro degli Interni Denisa Saková (Smer-SD) ha annunciato per l’inizio della prossima settimana la presentazione di alcuni cambiamenti nelle posizioni chiave del Corpo di polizia, confermando allo stesso tempo che il vicepresidente della polizia Ľubomír Ábel lascerà il suo posto di sua propria volontà a fine giugno, dopo otto anni al top del reparto. Un altro vicepresidente, Jaroslav Málik, aveva lasciato il suo posto a febbraio, dunque il team dirigenziale sarà completamente rinnovato.

, a guidare la polizia sarà l’attuale attaché delle forze di polizia in Croazia, Marián Slobodník. Slobodník, 60 anni, è entrato nelle forze dell’ordine nel 1990 e ha svolto le sue funzioni per molti anni a Banska Bystrica, dove è stato a capo della struttura regionale di polizia, prima di essere nominato nel 2016 generale e inviato in Croazia come funzionario di collegamento. Egli sarebbe rientrato in questi giorni in patria e avrebbe già incontrato l’attuale capo della polizia Tibor Gaspar, da cui dovrà prendere le consegne. Il ministro Saková per ora non conferma, e dice che deve ancora scegliere tra tre nomi, rimandando tutto a dopo il fine settimana.