Praga, mostra di Andrea L. Ballardini al Castello di Úholičky

Si apre domani 24 maggio al , poco fuori Praga, in occasione dell’ Anno europeo del patrimonio culturale 2018, una mostra dell’artista italo-ceco Andrea L. Ballardini, che presenterà una cinquantina di suoi dipinti degli ultimi venti’anni (1997-2018) suddivisi in tre gruppi tematici: Quadri maltesi, Quadri d’Italia e Storie. Paesaggi e composizioni con figure che possono essere visti anche come depositari di frammenti di storia e memoria culturale. Parte delle opere, esposte insieme per la prima volta, provengono da collezioni private ceche e italiane.

Al vernissage della mostra si potrà assistere all’esecuzione della Sonata per violino in sol minore, più notoriamente conosciuta come Il trillo del diavolo, di Giuseppe Tartini (1692-1770). Al violino Miroslav Ambroš. Seguirà rinfresco tipicamente emiliano-romagnolo, con mortadella, salami, coppa, ciccioli e parmigiano reggiano, bagnati da bicchieri di burson, pagadebit, sangiovese, albana, pignoletto.

Nato a Praga negli anni sessanta, figlio d’arte, Ballardini studia all’Accademia delle Belle Arti di Praga e negli anni ottanta si sposta a Bologna, dove ancora vive e lavora, nel settore restauri. Tra le altre cose, è stato parte della squadra che si è occupata ultimamente del restauro della Cappella degli Italiani a Praga.

Cosa: Andrea L. Ballardini – Il velo di Mnemosine – Závoj Mnémosyné

Vernissage: 24 maggio 2018, ore 18

Orari di apertura: 25 – 27 maggio 2018, ore 14 – 18

Si ringrazia per i prestiti: Ivan Exner, Petr Frühauf, JuDr. Tomáš Vejnar (Rep.Ceca) e Gario Zappi (Italia).

Organizzazione: Dr. Petr Svoboda, Zámek Úholičky-Château Úholičky z. s., Úholičky 1, 252 64

Patrocinio: Ministero della Cultura della Repubblica Ceca, AMHZ Associazione dei proprietari delle dimore storiche e dei castelli della Repubblica Ceca, Associazione dei pittori scultori e architetti cechi SVU Mánes, Società Dante Alighieri di Praga, Istituto Italiano di Cultura a Praga.

