I robot industriali in Slovacchia sono il doppio della media mondiale

La Slovacchia è uno dei paesi leader al mondo nell’automazione. Secondo i dati della International Federation of Robotics (IFR), nel 2016 c’erano 135 robot industriali ogni 10.000 lavoratori nel settore manifatturiero, mentre l’anno erano appena 79. La media mondiale è di 74 robot.

Alcuni stati dell’Europa orientale come la Slovacchia e la Repubblica Ceca hanno sorpassato paesi come Francia, Svizzera, Regno Unito o Cina, occupando rispettivamente il 17° e il 20° posto su scala mondiale. Entrambi i paesi hanno una densità di robot superiore a quella della Svizzera (128 unità, 19esima posizione), principalmente a causa della domanda dell’industria automobilistica. Con 309 unità per 10.000 dipendenti, la densità di robot nell’industria manifatturiera tedesca è la terza più alta al mondo.

(Fonte )

Foto psa-slovakia.sk