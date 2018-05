La coalizione vuole un nuovo sistema di remunerazione per i sindaci

I parlamentari della coalizione presenteranno in questi giorni una proposta legislativa per un nuovo schema di remunerazione per i sindaci che introdurrà nove gradi di salario. Lo ha detto ieri il leader di Smer-SD Robert Fico dopo avere incontrato gli altri alleati della coalizione di governo, citando un accordo in tal senso con l’Associazione slovacca dei villaggi e delle città (ZMOS). «Ogni classe di stipendio sarà determinata da un coefficiente rispetto al salario medio nell’economia nazionale», ha affermato Fico secondo Tasr.

Nel caso delle città più grandi, oltre i 100 mila abitanti, il coefficiente sarebbe di «circa 3,9 volte il salario medio nell’economia nazionale», e la coalizione vuole anche fissare un “trattamento di fine rapporto” da pagare ai sindaci che sono stati in carica per almeno sei mesi.

(Red)

Foto cc by sa