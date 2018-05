Arrestata a Roma una stalker slovacca

Prima i “Ti amo” poi le minacce: “Apri, altrimenti ti ammazzo”. Una stalker 32enne di nazionalità slovacca è stata arrestata a Roma con l’accusa di atti persecutori. La vittima è un romano di 42 anni che aveva avuto una relazione con la donna. Minacce intervallate da messaggi d’amore non solo via sms, ma anche email e frasi lasciate col rossetto sulla porta di casa. La donna, tra l’altro, aveva aperto numerosi profili fake, rubando l’identità della vittima, e minacciandolo di pubblicare fotografie che lo ritraevano nudo. Profili utilizzati non solo sui social network, ma anche su siti a luci rosse. L’uomo esausto, dopo l’ennesimo episodio di minaccia urlando alla finestra, ha così deciso di denunciarla.

