Lo slovacco Milan Škriniar dell’Inter è il vincitore del sondaggio di Eurosport nella categoria difensori con il 31% delle preferenze nella Serie A 2017-2018: battuti in una lotta serrata Koulibaly e Chiellini, staccati Kolarov e Cancelo. Con 3420 minuti giocati, Škriniar è stato l’unico giocatore di movimento, insieme a Francesco Acerbi, ad aver giocato tutti i minuti di tutte le partite a disposizione nella Serie A 2017-18. Da quando il campionato italiano è tornato a 20 squadre, lo slovacco è il primo nerazzurro a riuscire in questa impresa superando così Javier Zanetti (3375 minuti nel 2008-09). L’ultimo interista a riuscirci fu Blanc nel 1999-00, giocando però in un campionato da 34 partite totali.

Già nei giorni scorsi lo slovacco era stato inserito come unico “italiano” nella Top 11 d’Europa stilata dal portale internazionale Goal.com, insieme a calibri planetari come Messi o Ronaldo.