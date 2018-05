650.000 slovacchi a rischio povertà nel 2017

Secondo l’indagine dell’Unione europea su reddito e condizioni di vita (EU SILC 2017), sono ben 650.000 gli slovacchi – il 12,4% della popolazione – che nel 2017 sono risultati a rischio di povertà. Un dato che mostra un lieve miglioramento di 0,3 punti percentuali (20mila persone) rispetto all’anno precedente, slovacco. Da sottolineare, secondo l’istituto, «l’alto livello di disparità regionale», con i residenti della regione di Bratislava che sono minacciati solo per il 4,6% dei casi dal rischio di povertà mentre nella Slovacchia orientale la minaccia è tre volte più alta – 18,1% nella regione di Presov e 15,5% in quella di Košice.

La soglia di rischio di povertà per una famiglia mono di una sola persona è poco meno di 360 euro al mese, mentre per una famiglia di due adulti e due bambini under 14 è di 750 euro. Tre regioni risultano sotto la soglia di rischio di povertà nazionale, e mentre nel centro del paese la situazione si sta stabilizzando, ad est è in peggioramento. Quanto allo stato di deprivazione materiale e povertà, il 34,6% della popolazione slovacca ha problemi ad affrontare spese inaspettate.

(Red)

Foto cc by nc sa