Disoccupazione, in aprile scesa ancora al 5,42%

Scende ancora in aprile, di 13 centesimi di punto rispetto a marzo, il tasso di disoccupazione in Slovacchia, che è risultato pari al 5,42%, percentuale inferiore del 2,32% su base annua. Secondo i dati del Centro nazionale per il lavoro (UPSVaR) pubblicati oggi, diminuzioni della disoccupazione si sono verificati in tutte le otto del paese, e la migliore, per la maggiore riduzione del tasso, è la regione di Banska Bystrica.

Nel frattempo, sono 62 su 79 i distretti nei quali il livello di disoccupazione è diminuito, mentre in 14 si è registrato un aumento. Al distretto di Rimavska Sobota, nel sud-est della Slovacchia, rimane la maglia nera nazionale, con il 17,96% di disoccupati in aprile, mentre all’altro lato della classifica troviamo il distretto di Trnava dove appena l’1,96% delle persone in età lavorativa è senza occupazione.

(Red)

