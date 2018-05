In appena un anno, LG ha già due stabilimenti in Slovacchia

La società sudcoreana LG di recente per la cifra di 1,1 miliardi di euro l’austriaca ZKW, produttore di elettronica e fari per il settore automobilistico che in Slovacchia, vicino a Topoľčany, dove lavorano 2.500 persone. La fabbrica ha avuto una grossa crescita nel 2016, con vendite aumentate del 54% a 355 milioni e un utile netto cresciuto del 65% a 14,3 milioni.

L’operazione, che è l’investimento più grosso di sempre del gruppo LG, rientra nel piano aziendale di divenire uno dei primi 10 fornitori globali nel comparto dell’auto entro il 2025, mentre già oggi è tra le imprese leader nel campo della mobilità elettrica, per cui fornisce batterie, motori elettrici, soluzioni software e nuovi materiali letteri.

Lo scorso anno LG aveva acquisito per 40 milioni di euro una partecipazione del 50,1% nella società c2i di Dunajská Streda, che produce parti in carbonio per l’automotive e il settore aeronautico.

(Red)

Foto cc by