Sono state 41 le vittime di incidenti sul lavoro nel 2017 in Slovacchia

L’Ispettorato del lavoro slovacco ha registrato nel 2017 a livello nazionale , un livello praticamente uguale a quallo dell’anno precedente (15 in meno). Sono tuttavia risultati in aumento gli incidenti fatali, con 41 vittime, una in più del 2016, e quelli con lesioni gravi che lo scorso anno sono stati 118 (+15).

Le morti sono avvenute più comunemente nel settore trasporti (16), seguiti da cadute nei luoghi di lavoro (13), manipolazione impropria di carichi e materiali, e l’uso di procedure pericolose o il mancato utilizzo di protezioni sicure da parte dei lavoratori. I datori di lavoro sono risultati responsabili per la morte di 9 persone.

I casi di infortunio sul lavoro con gravi lesioni sono stati causati soprattutto da cadute (36) da mezzi di trasporto (28) e da altri macchinari (25). La causa più frequente (40 casi) è stata la mancanza di prerequisiti personali per lo specifico lavoro o un normale rischio professionale. L’utilizzo di pratiche o metodi di lavoro non sicuri ha comportato 24 infortuni.

Dal punto di vista regionale, gli incidenti più gravi si sono verificati nella Regione di Bratislava (10) e nella Regione di Banská Bystrica (8). La maggior parte delle lesioni con gravi danni alla salute sono state registrate nelle Regioni di Prešov (27) e Trenčín (21). La maggior parte degli incidenti sul lavoro erano concentrati nei settori manifatturiero, commercio all’ingrosso e al dettaglio, trasporto e deposito e nell’edilizia.

Lo scorso anno sono state registrate anche 245 segnalazioni di malattie professionali e 21 malattie professionali.

Le ispezioni per la sicurezza e tutela della salute dei posti di lavoro sono state 11.036 lo scorso anno, con un leggero aumento rispetto all’esercizio precedente e rivolte soprattutto ai datori di lavoro con più alto rischio di infortunio.

(Red)

Foto CC0