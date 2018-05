GLOBSEC Bratislava Forum 2018: politica, tecnologia e sicurezza

Si svolge nella capitale slovacca dal 17 al 19 maggio la 13a edizione del GLOBSEC Bratislava Forum 2018, uno dei principali gruppi di esperti internazionali organizzato dal centro di studi non-governativi Globsec per collegare la politica con gli ambienti acaddemici, il terzo settore e le imprese. Il Forum è una piattaforma globale che ha l’intento di aiutare la politica a tenere conto degli sviluppi politici e sociali nella zona transatlantica, nel Medio Oriente e in altre regioni strategiche del globo.

Il suo presidente Robert Vass e il direttore del GLOBSEC Policy Institute (GPI) Jakub Wiśniewski hanno evidenziato nel corso di una presentazione dell’evento di quest’anno che si è tenuta la scorsa settimana i principali risultati di GLOBSEC Megatrends2018, l’iniziativa che analizza in modo sistematico i problemi che hanno un impatto profondo sull’Europa centrale e le sue implicazioni per il mondo in generale

In quella occasione è anche stato presentato il rapporto “GLOBSEC Trends 2018 Central Europe”, che fornisce uno spaccato interessante delle opinioni e degli atteggiamenti dei cittadini dell’Europa centrale su temi come l’Unione europea, la NATO, l’orientamento geopolitico del loro paese e la loro fiducia nelle teorie cospirative. Il resoconto analizza i dati raccolti con sondaggi di opinione pubblica effettuati da GLOBSEC in Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia. Inoltre, sono stati illustrati gli ultimi sviluppi nelle attività del GPI, in particolare quelle relative alla lotta contro il terrorismo, questione energetica, Unione europea, e il programma informatico in collaborazione con la Commissione mondiale sulla stabilità del cyberspazio.

Il GLOBSEC Bratislava Forum è diventato nel corso degli anni un luogo di incontro e discussione formale e informale per leader politici e imprenditori, esperti di centri di studi globali, istituzioni accademiche, e visionari e innovatori che condividono l’obiettivo comune di rendere il mondo un posto migliore e più sicuro. Il GLOBSEC Bratislava Forum 2018 sarà occasione di scambio di opinioni su questioni “classiche” dell’organizzazione, come il futuro dell’Unione europea e l’integrazione dei paesi membri a diverse velocità, le relazioni con la Russia, la lotta al terrorismo e la globalizzazione.

