Tre quarti degli slovacchi favorevoli all’adesione all’UE

Quasi il 75% degli slovacchi è favorevole all’adesione della Slovacchia all’Unione europea, mentre i contrari sono poco più del 22%. Un’indagine condotta dall’agenzia Focus nei giorni scorsi in vista del 9 maggio, Giornata dell’Europa, indica che i più convinti dell’essere e rimanere in Europa, con percentuali di oltre l’80%, sono gli elettori del partito di opposizione Libertà e Solidarietà (SaS), gli studenti, i giovani tra 18 e 34 anni, e chi ha istruzione superiore.

Mentre le persone in Slovacchia che meno sono contente dell’UE sono elettori del partito di estrema destra Nostra Slovacchia (LSNS), la metà dei cui intervistati si è dichiarata contro l’adesione. Inoltre, ha un sentimento antieuropeo per oltre il 30% nella propria categoria chi ha istruzione elementare, vive in grandi città, è pensionato o si definisce “conservatore”.

