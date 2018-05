Sirene cinesi per Hamsik dopo la delusione per lo scudetto?

Secondo voci, che qualcuno ritiene confermate, Marek Hamsik potrebbe farsi ammaliare da offerte dalla Cina, e lasciare così il Napoli, che mai come quest’anno era andato vicinissimo allo scudetto, perso definitivamente domenica per una manciata di punti. Un club cinese le mani sul capitano slovacco, che in questi anni è diventato un vero punto di riferimento per i tifosi partenopei, sia dal punto di vista sportivo che umano. La fedeltà alla squadra, che il 30enne centrocampista ha sempre riconfermato dicendo dell’intenzione di chiudere la carriera in azzurro, potrebbe essere scalfita da una offerta che allora si pensava potesse concretizzarsi già questa estate. Calcionapoli24 riporta che l’interesse dal paese asiatico c’è da tempo e che lo slovacco avrebbe avuto contatti alla fine dello scorso anno con Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou. Ma Hamsik aveva garantito la sua priorità di concentrarsi sullo scudetto, che purtroppo ha perso per un soffio.

(Red)



Foto: murale di Hamsik dell’artista Jorit

su un palazzo di Quarto, a Napoli