A Stintino una mostra slovacca sul Centenario 1914-18

Quindici pannelli fotografici riassumono la nascita della Cecoslovacchia cento anni fa, e ritraggono i soldati cecoslovacchi al fronte e in Italia durante la Grande guerra. Una mostra itinerante, leggiamo sul sito , dal titolo “Centenario della Prima Guerra Mondiale 1914-1918” che arriva a Stintino, al Museo della Tonnara (Mut) dal 15 maggio al 6 giugno. La rassegna è realizzata dall’Istituto di storia dell’Accademia slovacca delle Scienze (SAV) in collaborazione con l’Archivio del Club di storia militare “Beskydy” e ottenuto il patronato del ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovacca.

La mostra illustra il “punto di vista slovacco” della guerra, dalle cause allo sviluppo fino alla sua conclusione. Tragedia e rinascita per il popolo slovacco, che vide finalmente terminare la sua condizione di minoranza etnica agli ungheresi all’interno dell’impero degli Asburgo e la nascita di uno stato indipendente e democratico.

La mostra rientra nell’ambito di un sul ruolo dell’Isola dell’Asinara nel conflitto di cui si celebra il centenaio. All’iniziativa, avviata nel 2013 da diverse istituzioni sarde a partire dal comune di Stintino, partecipa anche la Slovacchia attraverso l’Ambasciata in Italia. Tra il 1914 e il 1918 furono infatti numerosi i soldati slovacchi presenti sull’Isola dell’Asinara, assieme ai circa 22.000 soldati dell’esercito austro-ungarico deportati come prigionieri.

Il 6 giugno, alla cerimonia di chiusura, parteciperà anche l’ambasciatore Jàn Soth che visiterà l’Asinara e in particolare Fornelli, Tumbarino, Stretti e Campu Perdu, aree che ospitarono negli anni della Grande Guerra oltre 20 mila profughi e deportati. Uomini, donne e bambini di quindici nazionalità diverse, che dovettero affrontare lunghi e disumani viaggi per arrivare all’Asinara dove poi furono costretti a vivere in enormi accampamenti, spesso al limite della vivibilità. Circa 16.730 prigionieri, tra serbi-croati (oltre 7mila), seguiti dai boemi, ungheresi, austriaci, rumeni, polacchi, slovacchi, italiani, russi, bulgari, sloveni, tedeschi, turchi e greci.

Dove: Museo della Tonnara, Via Lepanto 36, Stintino (SS)

Quando: dal 15 maggio al 6 giugno 2018

Orario: venerdì 15:30-19:00, sabato e domenica 11:00-13:00 e 15:30-19:00

Negli altri giorni è possibile visitarla la mattina su prenotazione (345 9718686).

Info: ,

Foto sotto: il giuramento dei legionari in Italia, 24/5/1918