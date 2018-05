Firenze, evasione milionaria con fatture false dalla Slovacchia

Arrestate tre persone in Toscana per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale. Come racconta , le indagini, che erano partite nel 2016, hanno puntato su un fiorentino di 65 anni, la sua compagna slovacca di 56 e un noto commercialista di 58 anni, che avrebbero evaso imposte per due milioni di euro e fatto fallire fraudolentemente la Mannelli Spa, azienda di impiantistica elettrica e lavori di costruzioni edili con sede a Pontassieve, in provincia di Firenze.

I tre vengono imputati per l’emissione di fatture false, tra il 2011 e il 2015, anche da due società slovacche amministrate dal 65enne. Cui si aggiungono la simulazione di acquisto di una casa colonica in Slovacchia di proprietà della donna e quasi un milione di euro con altri artifizi contabili. Il giudice ha disposto inoltre il sequesto di un palazzo di due piani dove viveva anche la coppia a Settignano, zona bene di Firenze, del valore di due milioni.

Due anni fa l’arresto in flagranza anche di un funzionario pubblico per corruzione e del legale rappresentante di un’impresa edile fiorentina per il pagamento di una tangente. Altre sei persone (cinque imprenditori e un funzionario pubblico) erano state arrestate a febbraio nell’ambito della stessa inchiesta per diversi reati tra cui la corruzione.

(Red)

