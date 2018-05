Aeroporto di Bratislava, crescita del 27% nel numero di passeggeri

In aprile sono transitati dall’aeroporto internazionale Stefanik di Bratislava 152.721 passeggeri, un numero superiore del 27% rispetto a un anno fa. Si tratta del secondo miglior risultato di sempre nel mese di aprile in termini di numero di passeggeri sin dall’apertura dell’aeroporto. Allo stesso modo sono aumentati anche il numero di voli, del 34%, e anche il traffico cargo è aumento del 35% rispetto all’aprile 2017.

Nei primi quattro mesi di quest’anno l’aeroporto ha gestito oltre 506 mila passeggeri, tra arrivi e partenze, una cifra in crescita del 21% sull’anno precedente. A favorire l’incremento di traffico sono state in particolare le rotte verso e da Londra, Kiev, Skopje e Praga, tutte in significativo aumento nel 2018, accompagnate dalle nuove rotte da e per Sofia, Varsavia e Bologna.

(Red)

Foto atimedia CC0