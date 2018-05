Slovacchia e V4 contro la misura di Vienna sugli assegni famigliari

Con il provvedimento passato dal governo di Vienna nei giorni scorsi, e che deve andare all’esame del Parlamento, l’Austria dovrebbe risparmiare complessivamente 112 milioni di euro all’anno, 23 dei quali tagliati agli slovacchi che ricevono gli assegni familiari nel paese ma i cui figli minori vivono in patria. Alla manovra del governo di Sebastian Kurz, che prevede dal 2019 la riduzione dei sussidi pagati ai lavoratori stranieri per i figli rimasti nel paese di origine, calcolandola sul costo della vita in quel paese, si oppone non solo la Slovacchia ma l’intero Gruppo Visegrad (Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria), ma anche altri paesi europei come Russia, Belgio e Irlanda.

Nel caso della Slovacchia, il risparmio per le casse statali austriache sarebbe di un terzo, passando dai 63,3 milioni dello scorso anno a 40 milioni del prossimo, se il provvedimento dovesse passare, ha dichiarato il ministro slovacco del Lavoro Jan Richter (Smer-SD) durante un’audizione della commissione parlamentare per l’UE. Richter difende il principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro, ritenendo inaccettabile che i cittadini slovacchi che vivono e lavorano legalmente in Austria, che pagano gli stessi prelievi degli austriaci, possano ricevere benefici inferiori a quelli dei lavoratori austriaci. Secondo il ministro, il progetto di legge è difficilmente compatibile con il diritto europeo, e ritiene che se viene approvato definitivamente la Commissione europea dovrebbe esaminarne la conformità alla legislazione comunitaria, «che proibisce qualunque discriminazione diretta o indiretta contro i lavoratori sulla base della nazionalità», ha affermato Richter.

Sulla questione era intervenuto anche il primo ministro Peter Pellegrini nella sua visita ufficiale a Vienna di lunedì 7 maggio. Al suo omologo Kurz, Pellegrini aveva obiettato che «se qualcuno paga in Austria lo stesso livello di contributi previdenziali e imposte dovrebbe anche ricevere gli stessi benefici sociali».

(Red)

