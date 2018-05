IIC: alla ‘Notte della Letteratura’ si legge “Otto montagne” di Paolo Cognetti

Coordinata dal Centro Ceco di Cultura, la Notte della Letteratura è organizzata in collaborazione con le sezioni culturali delle maggiori Ambasciate europee operanti nel paese, allo scopo di promuovere la migliore letteratura europea tradotta in slovacco.

“Otto montagne”, il romanzo di Polo Cognetti vincitore del Premio Strega 2017, rappresenterà l’Italia all’edizione 2018 della tradizionale rassegna Noc literatúry che si svolgerà il 16 maggio a Bratislava e in diverse altre città della Slovacchia. Sarà l’attore Ondrej Kovaľ a leggere dei brani da “Osem hôr”, la traduzione in slovacco di Martina Kolenová pubblicata da Ikar.

La montagna non è solo neve e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La montagna è un modo di vivere la vita. Un passo davanti all’altro, silenzio, tempo e misura. Lo sa bene Paolo Cognetti, che ha ambientato questo eccellente romanzo tra una vetta e una baita. Cognetti vive in Valle d’Aosta, in una baita a duemila metri di quota: ci è andato per superare la fine di una fase della sua vita. Ma è lì che ne è cominciata un’altra. Ora è uno scrittore famoso. Che racconta (anche) le montagne.