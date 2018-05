Sette slovacchi condannati in Gran Bretagna per traffico di esseri umani

Sette cittadini slovacchi in Gran Bretagna per un totale di 40 anni, con l’accusa di tratta di esseri umani dalla Slovacchia e asservimento. La banda, originaria della Slovacchia sudoccidentale ma residente a Newcastle, secondo il sito Cas.sk prometteva posti di lavoro nel Regno Unito a persone della Repubblica Ceca e della Slovacchia. Una volta arrivate su suolo britannico, queste persone venivano ridotte in schiavitù e tenute in cantine. Incapaci di parlare inglese e difendersi, erano costette a lavorare durante il giorno, ma ricevevano solo una piccola parte del loro salario e la banda, che ne aveva sequestrato i documenti di identità, chiedeva per loro i sussidi sociali. Secondo il giudice erano in una condizione tale di sottomissione che non era nemmeno necessario tenerli legati.

Seven people sentenced following an investigation into human trafficking & modern day slavery. After an extensive investigation, a large organised crime group has been disrupted, & the victims of human trafficking have been protected. Further info here: — Northumbria Police (@northumbriapol)

Uno degli uomini vittima del gruppo ha detto di essere rimasto schiavo per anni, isolato dalla moglie e dai figli che pensavano si tenesse lo stipendio per se stesso. Questo sarebbe uno dei casi peggiori di schiavitù moderna scoperti nell’Inghilterra settentrionale. I condannati sono tutti membri della stessa famiglia, Rafael, di etnia rom, da tempo trasferiti nella città inglese di Newcastle ma con parenti nei dintorni della città di Zlaté Moravce. I profitti del crimine venivano spesi per acquistare oro e gioielli, viaggi nei casinò, vacanze nel Mediterraneo, e una Audi Q7. All’arresto, la polizia ha recuperato una valigetta con almeno10.000 sterline.

(La Redazione)

