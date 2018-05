Roma, presentazione all’Istituto Slovacco di Cafè Hyena

Il 17 maggio sarà presentato, negli spazi dell’Istituto Slovacco a Roma, il libro „Cafè Hyena“ dell’autrice slovacca Jana Beňová. All’incontro, che sarà moderato dallo scrittore italiano Marco Cubeddu, parteciperanno l’autrice Jana Beňová, la traduttrice Alessandra Mura e l’editore Mauro Di Leo di Atmosphere libri. L’evento rientra nell’ambito del progetto EUNIC “Europa in circolo”, organizzato dall’Ambasciata di Svezia, dalla Biblioteca Europea, dal Goethe-Institut, dall’Instituto Cervantes e dall’Istituto Slovacco a Roma. Il progetto Europa in circolo, oltre a diffondere e ampliare la conoscenza reciproca delle culture e delle lingue nazionali europee, si pone l’obiettivo di creare una rete internazionale di scambio e confronto in ambito letterario.

Jana Beňová vive a Bratislava, dove ha studiato all’Accademia delle Arti e dello Spettacolo (VŠMU) laureandosi in drammaturgia teatrale. Poetessa, scrittrice, giornalista, ha collaborato con numerosi periodici, ha scritto dal 2002 al 2008 per il quotidiano SME sotto il nome di Jana Parkrová. Ha pubblicato tre raccolte di poesie e prose: Parker (2000), Dvanásť poviedok a Ján Med (Dodici racconti e Ján Med, 2003), Preč! Preč! (Via! Via!, 2012), Honeymoon (2015). È stata due volte finalista – nel 2009 e nel 2013 – del più prestigioso premio letterario slovacco “Anasoft litera”. Café Hyena, edito in Italia da Atmosphere libri (2017), ha vinto il “Premio Europeo per la Letteratura” (EU Prize for Literature) 2012. Con una lingua densa e poetica, originale e ironica il romanzo descrive il coinvolgente percorso interiore di quattro artisti in cerca di una propria strada sullo sfondo di un Paese da poco entrato nei meccanismi della democrazia ma anche del consumismo e del mercato degli altri paesi europei.

..

Quando: giovedì 17 maggio 2018, ore 19:30

Dove: Istituto Slovacco a Roma, Via dei Colli della Farnesina 144

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: